شؤون فلسطينية

فلسطين وتركيا تبحثان التعاون في المجال السياحي

فلسطين وتركيا تبحثان التعاون في المجال السياحي
رام الله- دنيا الوطن
استقبلت وزيرة السياحة والآثار، السيدة رُلى معايعة، القائم بأعمال القنصل التركي، السيد أيكوت ريندا، وذلك في مقر الوزارة بمدينة بيت لحم. 

في البداية، رحبت معايعة بالسيد أيكوت، ومؤكدة أهمية إعداد الوفود السياحية التركية في رفد القطاع السياحي الفلسطيني بإعداد سياحية، وتطلعها لمزيد من التنسيق والتعاون الثنائي المشترك في المجال السياحي ومجال الحفاظ على التراث الثقافي، علاوة على تكثيف التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني الخاص ونظيرة التركي لما لهذا التعاون من أهمية في تذليل العقبات والتسهيل من إجراءات زيادة أعداد الوفد السياحية التركية الجديدة المقبلة الى فلسطين.

وتحدثت معايعة حول آخر التطورات الجارية على أرض الوقع الفلسطيني وما تمر به المنطقة من ظروف سياسية دقيقة، وبالأخص في ظل الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على المقدسات الفلسطينية، والاجراءات الاحتلالية التي يتعرض لها ابناء الشعب الفلسطيني من اعتداءات وقرصنة لأموال المقاصة الفلسطينية، مؤكدة إصرار الشعب والقيادة الفلسطينية على الاستمرار بالنضال السلمي لتحقيق الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 

وتطرقت الوزيرة للحديث حول الالية الجديدة لإصدار التأشيرات الى تركيا والتي بدء الجانب التركي العمل عليها، حيث اكدت معايعة حق اي دولة في تحديد آليات اصدار التأشيرات، ولكن يجب الاخذ بعين الاعتبار عدم احتكار السوق السياحي لاي جهة من القطاع الخاص مع ضرورة الحفاظ على القطاع السياحي الفلسطيني الخاص، وتسهيل اصدار التأشيرات لأبناء الشعب الفلسطيني

وأكدت معايعة اهمية الجمهورية التركية والتي تعتبر الوجهة السياحية الاولى والاهم لأبناء الشعب الفلسطيني سواء للسياحة او للزيارة او لرجال الاعمال والاقتصاد، متحدثة عما تقوم به وزارة السياحة والاثار للنهوض بالسياحة الفلسطينية والحفاظ على التراث الثقافي من خلال الترويج لفلسطين كمقصد سياحي مستقل والمشاركة في المعارض السياحية الدولية، بالإضافة الى فتح أسواق جديدة للسياحة الوافدة لفلسطين، لتحيق نمو في أعداد هذه الوفود، وكذلك نسبة الإشغال الفندقي.

وتباحث الجانبان في سبل تحقيق التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني، ونظيرة التركي، بهدف تكثيف أعداد السياح الأتراك القادمين لزيارة فلسطين، بالإضافة لسبل تحقيق التعاون الثنائي في مجال الترويج السياحي العالمي في المحافل السياحية الدولية، والاستفادة من التجربة التركية في مجال التسويق والترويج العالمي.

أخبار ذات صلة

سلطات الاحتلال تُبعد حارساً عن المسجد الأقصى 15 يوماً

سلطات الاحتلال تُبعد حارساً عن المسجد الأقصى 15 يوماً

الحمد الله يستقبل أعضاء المكتب التنفيذي للجان الشعبية للمخيمات

الحمد الله يستقبل أعضاء المكتب التنفيذي للجان الشعبية للمخيمات

عرنكي والسفير الصيني في فلسطين يبحثان العلاقات الثنائية

عرنكي والسفير الصيني في فلسطين يبحثان العلاقات الثنائية

قطامي: ملتزمون بقرارات الرئيس بتوجيه الدعم العربي والإسلامي لمستحقيه

قطامي: ملتزمون بقرارات الرئيس بتوجيه الدعم العربي والإسلامي لمستحقيه

أبو ليلى: على أوروبا معاقبة جرائم الحرب الإسرائيلية واحترام نتائج الانتخابات الفلسطينية

أبو ليلى: على أوروبا معاقبة جرائم الحرب الإسرائيلية واحترام نتائج الانتخابات الفلسطينية

دعوات في الضفة الغربية إلى تصعيد شامل يوم الجمعة

دعوات في الضفة الغربية إلى تصعيد شامل يوم الجمعة

الأغا تُشارك في أعمال لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة

الأغا تُشارك في أعمال لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة

الكشف عن تفاصيل اجتماع اشتية بوفد التجمع الوطني للشخصيات المُستقلة

الكشف عن تفاصيل اجتماع اشتية بوفد التجمع الوطني للشخصيات المُستقلة

التعليقات

الدنيا حكايات

من خُرافات حرب أكتوبر

من خُرافات حرب أكتوبر

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تُبعد حارساً عن المسجد الأقصى 15 يوماً

سلطات الاحتلال تُبعد حارساً عن المسجد الأقصى 15 يوماً

فلسطين وتركيا تبحثان التعاون في المجال السياحي

فلسطين وتركيا تبحثان التعاون في المجال السياحي

عرنكي والسفير الصيني في فلسطين يبحثان العلاقات الثنائية

عرنكي والسفير الصيني في فلسطين يبحثان العلاقات الثنائية

قطامي: ملتزمون بقرارات الرئيس بتوجيه الدعم العربي والإسلامي لمستحقيه

قطامي: ملتزمون بقرارات الرئيس بتوجيه الدعم العربي والإسلامي لمستحقيه

أبو ليلى: على أوروبا معاقبة جرائم الحرب الإسرائيلية واحترام نتائج الانتخابات الفلسطينية

أبو ليلى: على أوروبا معاقبة جرائم الحرب الإسرائيلية واحترام نتائج الانتخابات الفلسطينية

دعوات في الضفة الغربية إلى تصعيد شامل يوم الجمعة

دعوات في الضفة الغربية إلى تصعيد شامل يوم الجمعة

الأغا تُشارك في أعمال لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة

الأغا تُشارك في أعمال لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة

وزارة التربية تبحث مع نظيرتها الروسية قضايا تهم التعليم المهني والتقني

وزارة التربية تبحث مع نظيرتها الروسية قضايا تهم التعليم المهني والتقني

منوعات

هل خسرت سمية الخشاب وزنها الزائد أم أنها تستخدم &#34;الفوتوشوب&#34;؟

هل خسرت سمية الخشاب وزنها الزائد أم أنها تستخدم "الفوتوشوب"؟

هذه الإعلامية الشهيرة طُعم رامز جلال لاصطياد ضحاياه.. احذروا منها

هذه الإعلامية الشهيرة طُعم رامز جلال لاصطياد ضحاياه.. احذروا منها

وزن زائد ووجه منتفخ.. فنان لبناني شهير يصدم معجبيه بإطلالته

وزن زائد ووجه منتفخ.. فنان لبناني شهير يصدم معجبيه بإطلالته

هنا الزاهد تكشف عن أغرب شيء جذب خطيبها أحمد فهمي إليها

هنا الزاهد تكشف عن أغرب شيء جذب خطيبها أحمد فهمي إليها

أول صورة لفيفي عبده بعد وعكتها الصحية

أول صورة لفيفي عبده بعد وعكتها الصحية

أحدث ظهور لصباح الجزائري وزوجها اللبناني الوسيم

أحدث ظهور لصباح الجزائري وزوجها اللبناني الوسيم

زوج السعودية سارة الودعاني يظهر للعلن للمرة الأولى.. والمُتابعين: &#34;مرة حلو&#34;

زوج السعودية سارة الودعاني يظهر للعلن للمرة الأولى.. والمُتابعين: "مرة حلو"

&#34;بطل الملاعب أردني&#34;.. الموت يغيب المطرب الأردني عدنان شهاب

"بطل الملاعب أردني".. الموت يغيب المطرب الأردني عدنان شهاب

هل حقاً تزوجت دينا في السعودية أثناء أدائها مناسك العُمرة؟

هل حقاً تزوجت دينا في السعودية أثناء أدائها مناسك العُمرة؟

رانيا يوسف تثير غضب الجمهور بالكشف عن ساقيها دائماً

رانيا يوسف تثير غضب الجمهور بالكشف عن ساقيها دائماً

عربي

الكونجرس الأمريكي يعتزم فرض عقوبات جديدة على حزب الله

الكونجرس الأمريكي يعتزم فرض عقوبات جديدة على حزب الله

الإمارات تفصل عاملاً أشاد بمذبحة نيوزيلندا

الإمارات تفصل عاملاً أشاد بمذبحة نيوزيلندا

بومبيو: الأزمة الخليجية لا تصب في مصلحة المنطقة والعالم

بومبيو: الأزمة الخليجية لا تصب في مصلحة المنطقة والعالم

مصر.. تُفعّل &#34;كارت الفلاح&#34; قريباً

مصر.. تُفعّل "كارت الفلاح" قريباً