عرنكي والسفير الصيني في فلسطين يبحثان العلاقات الثنائية

رام الله - دنيا الوطناستقبل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة التنمية البشرية، الدكتور فيصل عرنكي، السفير الصيني لدى فلسطين قواه وي، بحضور الأمين العام لجبهة التحرير العربية ركاد سالم، اليوم الأربعاء، في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله.في مستهل اللقاء، رحب عرنكي وسالم، بالسفير الصيني، وعبرا له عن سعادتهم وامتنانهم بهذا اللقاء المهم، وأشارا إلى أن ذلك يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ما بين البلدين الصديقين، مثمنين عمق العلاقات التاريخية ما بين جمهورية الصين الشعبية ودولة فلسطين، ودورها في الوقوف بجانب قضيتها العادلة لنيل حقوقها المشروعة، وتقرير مصير شعبها، بإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.وعرض عرنكي، للسفير الصيني، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث القتل العمد للمواطنين الأبرياء العزل، وهدم البيوت، ومصادرة الأراضي، وتكثيف الاستيطان الاستعماري في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، ونهب مقدراتها الاقتصادية ومواردها الطبيعية والمائية، وسرقة عائدات الضرائب الفلسطينية، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وخصوصاً في القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية.وبدوره، أكد سالم، أن (صفقة القرن) وما يدور حولها، باطل وعادت القضية الفلسطينية لتتصدر المواقف العربية والدولية، بفضل صمود القيادة الفلسطينية في الحفاظ على الثوابت الفلسطينية.من جانبه، أكد السفير قواه وي على عمق العلاقات بين الصين وفلسطين، والرغبة الصادقة في ترجمة الاهتمامات الصينية في القضية الفلسطينية، ودعم الصين للحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، والتي تنسجم مع المبادئ، والقيم الصينية.