وزير الأوقاف يُعيد تشكيل لجنة زكاة أريحا والأغوار المركزية

رام الله - دنيا الوطنأصدر وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ يوسف ادعيس، اليوم الأربعاء، قراراً بإعادة تشكيل لجنة زكاة أريحا والأغوار المركزية، وتسليم اللجنة الجديدة مهام عملها.جاء ذلك، خلال لقائه أعضاء اللجنة الجديدة، بحضور الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة، جمال قاسم، ومدير عام صندوق الزكاة الفلسطيني، إسماعيل أبو الحلاوة، ومدير عام أوقاف أريحا والأغوار الدكتور وائل نظيف، حيث أكد أن هذه الخطوة، جاءت تحقيقاً للمصلحة العليا، وحفاظاً على حقوقالفقراء والمساكين والأيتام من خلال تحسين مستوى البرامج والمشاريع المنفذة من قبل اللجنة للمواطن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة.وأضاف أن الوزارة تجري كافة الاتصالات مع مختلف الجهات الخيرية في الوطن والخارج لدعم لجان الزكاة وتوفير احتياجاتها، مشيراً إلى أن الأوقاف، ستبقى على الدوام السند والعون لأبناء شعبنا الفلسطيني كافة من الفقراء والمحتاجين والأيتام، مقدماً شكره للجنة السابقة على جهودها، وعلى ما قدمته لخدمة الزكاة والفقراء والمحتاجين.بدوره، أكد أبو الحلاوة، أن العمل في صندوق الزكاة الفلسطيني، يسير بخطى واثقة نحو التميز والإبداع والمهنية بالعمل، وأن الوزارة تبذل أقصى جهدها لتطوير أدائه من النواحي التنفيذية والإدارية والمالية، لتصبح لجانه حيوية، وتكون لديها القدرة على التعامل مع المجتمع المدني لتحقيق التكافل الاجتماعي.وأطلع أبو الحلاوة الحضور على العديد من الحملات والمشاريع المزمع انطلاقها مع بداية شهر رمضان الفضيل، داعياً أعضاء اللجنة الجديدة لاستغلال قرب حلول شهر رمضان، لبناء علاقات قوية وشفافة مع المجتمع المحلي والخارجي من أجل توسيعقاعدة المستفيدين بالمحافظة.وتضم لجنة زكاة أريحا والأغوار المركزية، كلاً من: موسى سليمان، وياسر أسعيد، وأمين الفتياني، ويحيى الأخرس، ومحمد السلايمة، وعبد الرحمن صالح، وألفت عقل، ومحمد عطيات، ولبنى مساعيد.