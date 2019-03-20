الوزير غنيم يُوقع عقد تصميم خط وادي السمن

وقع رئيس سلطة المياه، م. مازن غنيم اليوم بحضور وزير الأشغال د. مفيد الحساينة عقد خط وادي السمن ضمن مشروع إدارة المياه العادمة في الخليل، والذي استكملت سلطة المياه كافة الإجراءات اللازمة لتوقيع العقد الخاص بتصميم خط وادي السمن بطول 14 كم، بحضور ممثلي الشركة الألمانية، وممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومحافظة الخليل، ورئيس وأعضاء بلدية يطا.

وأكد غنيم على أن هذا المشروع يعتبر مهماً جداً حيث عملت الحكومة الفلسطينية على رصد مبلغ 30 مليون شيكل من أجل تنفيذ مشروع الخط الناقل الذي يعتبر من الأولويات القصوى لسلطة المياه للاعوام 2019-2021 ليكون الوادي خالياً نهائياً من المياه العادمة نهاية 2021، فسيل المياه العادمة يتدفق بشكل مباشر من جانب المنازل، مما يؤدي إلى تهديد حياة المواطنين بخطر انتشار الأمراض المعدية إلى جانب الخطر المحدق بالمنطقة نتيجة قدم البنية التحتية وترهلها، مشيراً إلى أن هذا المشروع، سيتم العمل به بالتوازي مع العمل في محطة معالجة الخليل.

وأضاف الوزير غنيم، ان سلطة المياه كثفت جهودها من أجل تذليل كافة الصعوبات التي تحول دون البدء في تنفذ المشروع والتي تم التغلب عليها بوعي كبير من كافة الاطراف وهنا لا بد لنا الا ان نشكر كل من ساهم في المضي قدما بهذا المشروع الحيوي، فالجميع يعلم ان الآثار البيئية المترتبة عن تدفق المياه العادمة عبر وادي السمن لا تتوقف عند حدود مدينة يطا جنوب مدينة الخليل فقط بل تطال المحافظة بأكملها. وتؤثر المياه العادمة الاراضي الزراعية. الى جانب الاضرار الناجمة من انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات الضارة وتلويث البيئة.

من جانبه، هنأ الحساينة اهالي يطا بشكل خاص ومحافظة الخليل بشكل عام على انطلاق العمل بهذا المشروع الذي سيلمس المواطنين آثاره المهمة، والتي تنعكس على الأهالي والأراضي والبيئة، مضيفاً ان هذا المشروع ياتي ليعكس اهتمام الحكومة مناطق الجنوب لتحسين المعيشة فيها وتعزيز صمود المواطنين لمواجهة التضييقات الاسرائيلية عليهم وتحديداً في قضية المياه.

ومن الجدير ذكره، أن هذا المشروع، يأتي ضمن برنامج إدارة المياه العادمة في الخليل، والذي يتكون من عدة مشاريع، وهي مشروع الخط الناقل لمياه وادي السمن، ومشروع إعداد الخطة الريادية الشاملة للمياه والصرف الصحي في المحافظة ومشروع بناء المؤسسات لادارة قطاع المياه ومشروع تحديث دراسة تقييم الآثار البيئية والصحية والاجتماعية والموروث الثقافي ومشروع إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة والصناعة إضافة إلى مشروع محطة تنقية المياه العادمة.

رام الله - دنيا الوطن