مُجمع فلسطين الطبي يكشف عن الحالة الصحية لـ"أبو سيف"



وأوضح البيتاوي لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم، أنه سيتم البدء اليوم، بالعلاج الطبيعي لأبو سيف، حتى يستطيع تحريك أجزاء كبيرة من جسده لا يقوى على تحريكها، جراء الكسور والإصابات البالغة، التي أدت أيضاً لحدوث ورم في أماكن عدة في جسده، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال على أيدي حماس في

غزة.





وأضاف البيتاوي، أن أبو سيف، وصل أمس إلى مجمع فلسطين الطبي من مستشفى القدس في مدينة غزة، وباشرت الطواقم الطبية في المجمع، بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام مجمع فلسطين الطبي، د . أحمد البيتاوي: إن الحالة الصحية للكاتب والروائي عاطف أبو سيف، باتت مستقرة نوعاً ما، رغم خطورة ما تعرض له من إصابات في كل أنحاء جسده، وفي أماكن حساسة في الرأس والحوض، ناهيك عن كسور فيالأطراف.