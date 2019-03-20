بالأيام المقبلة... فعاليات شعبية سلمية بالضفة الغربية مساندة لـ"غزة"



وأوضح أبو رحمة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم، أن هذه الفعاليات ستكون بمشاركة كل فئات شعبنا تعبيراً عن الألم الذي يصيبنا، جراء ما نراه من اعتداء على أهلنا في غزة، وتضامناً مع أبو سيف، الذي اعتدت عليه حماس، في وقت لطالما تعرض فيه لاستهداف الاحتلال.



وأشار أبو رحمة إلى أنه بالتوازي مع فعاليات مساندة شعبنا في المحافظات الجنوبية، سيتم تنظيم فعاليات ضد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين، بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم، لاسيما في المناطق المهددة بالمصادرة في (الخان الأحمر) و(جبل الريسان) وقرية المُغير وكفر قدوم، والبلدة القديمة بالخليل.

رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عبد الله أبو رحمة، إن فعاليات شعبية سلمية عديدة، ستنظم في المحافظات الشمالية في الأيام المقبلة، دعماً ومساندة لأبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية، في حراكهم ضد الظلم الذي يعانونه من عناصر حماس.