شاهد: غضب جماهيري بمراسم تشييع جثماني شهيدي نابلس

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير محافظة نابلس، اليوم الأربعاء، جثماني الشهيدين رائد هاشم محمد حمدان (21 عاماً)، وزيد عماد محمد نوري (20 عاماً)، إلى مثواهما الأخير.وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، باتجاه دوار الشهداء، ثم إلى المقبرة الغربية، حيث ووريا الثرى، وذلك بمشاركة محافظ نابلس إبراهيم رمضان، وعدد من قادة فصائل العمل الوطني، وممثلين عن الهيئات الرسيمة والشعبية في المحافظة.وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت عن استشهادهما برصاص قوات الاحتلال، عقب استهداف المركبة، التي كانا يستقلانها عند مفترق الغاوي بشارع عمان شرق مدينة نابلس، ما أدى إلى استشهادهما على الفور.