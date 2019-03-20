عاجل

  • مفزاك لايف: فتح مسلحون النار على حافلة للمستوطنين في بنيامين ولم يبلغ عن إصابات

  • مصادر إسرائيلية: أنباء أولية عن إطلاق نار تجاه حافلة مستوطنين قرب قرية ديراستيا

شؤون فلسطينية

شاهد: غضب جماهيري بمراسم تشييع جثماني شهيدي نابلس

شاهد: غضب جماهيري بمراسم تشييع جثماني شهيدي نابلس
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير محافظة نابلس، اليوم الأربعاء، جثماني الشهيدين رائد هاشم محمد حمدان (21 عاماً)، وزيد عماد محمد نوري (20 عاماً)، إلى مثواهما الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، باتجاه دوار الشهداء، ثم إلى المقبرة الغربية، حيث ووريا الثرى، وذلك بمشاركة محافظ نابلس إبراهيم رمضان، وعدد من قادة فصائل العمل الوطني، وممثلين عن الهيئات الرسيمة والشعبية في المحافظة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت عن استشهادهما برصاص قوات الاحتلال، عقب استهداف المركبة، التي كانا يستقلانها عند مفترق الغاوي بشارع عمان شرق مدينة نابلس، ما أدى إلى استشهادهما على الفور.

 

أخبار ذات صلة

إطلاق نار على حافلة مستوطنين بـ &#34;بنيامين&#34; في رام الله

إطلاق نار على حافلة مستوطنين بـ "بنيامين" في رام الله

وزير الأوقاف يُعيد تشكيل لجنة زكاة أريحا والأغوار المركزية

وزير الأوقاف يُعيد تشكيل لجنة زكاة أريحا والأغوار المركزية

عشراوي تستهجن إعدام إسرائيل لثلاثة شبان وقتلهم بدم بارد

عشراوي تستهجن إعدام إسرائيل لثلاثة شبان وقتلهم بدم بارد

الوزير غنيم يُوقع عقد تصميم خط وادي السمن

الوزير غنيم يُوقع عقد تصميم خط وادي السمن

مُجمع فلسطين الطبي يكشف عن الحالة الصحية لـ&#34;أبو سيف&#34;

مُجمع فلسطين الطبي يكشف عن الحالة الصحية لـ"أبو سيف"

بالأيام المقبلة... فعاليات شعبية سلمية بالضفة الغربية مساندة لـ&#34;غزة&#34;

بالأيام المقبلة... فعاليات شعبية سلمية بالضفة الغربية مساندة لـ"غزة"

داخلية غزة تكشف آلية السفر ليوم غدٍ الخميس عبر (معبر رفح)

داخلية غزة تكشف آلية السفر ليوم غدٍ الخميس عبر (معبر رفح)

الخارجية تستدعي السفير الهنغاري للتعبير عن رفض فلسطين لافتتاح مكتب تجاري

الخارجية تستدعي السفير الهنغاري للتعبير عن رفض فلسطين لافتتاح مكتب تجاري

التعليقات

الدنيا حكايات

من خُرافات حرب أكتوبر

من خُرافات حرب أكتوبر

شؤون فلسطينية

وزير الأوقاف يُعيد تشكيل لجنة زكاة أريحا والأغوار المركزية

وزير الأوقاف يُعيد تشكيل لجنة زكاة أريحا والأغوار المركزية

عشراوي تستهجن إعدام إسرائيل لثلاثة شبان وقتلهم بدم بارد

عشراوي تستهجن إعدام إسرائيل لثلاثة شبان وقتلهم بدم بارد

الوزير غنيم يُوقع عقد تصميم خط وادي السمن

الوزير غنيم يُوقع عقد تصميم خط وادي السمن

داخلية غزة تكشف آلية السفر ليوم غدٍ الخميس عبر (معبر رفح)

داخلية غزة تكشف آلية السفر ليوم غدٍ الخميس عبر (معبر رفح)

الخارجية تستدعي السفير الهنغاري للتعبير عن رفض فلسطين لافتتاح مكتب تجاري

الخارجية تستدعي السفير الهنغاري للتعبير عن رفض فلسطين لافتتاح مكتب تجاري

صندوق التشغيل وبنك فلسطين يُنظمان دورة تدريبية لموظفي الصندوق

صندوق التشغيل وبنك فلسطين يُنظمان دورة تدريبية لموظفي الصندوق

مجدلاني: فتح هنغاريا مكتب تجاري دبلوماسي بالقدس خرق لموقف الاتحاد الأوروبي

مجدلاني: فتح هنغاريا مكتب تجاري دبلوماسي بالقدس خرق لموقف الاتحاد الأوروبي

حماس: الأيام القادمة حُبلى بمفاجآت المقاومين للاحتلال

حماس: الأيام القادمة حُبلى بمفاجآت المقاومين للاحتلال

منوعات

هل خسرت سمية الخشاب وزنها الزائد أم أنها تستخدم &#34;الفوتوشوب&#34;؟

هل خسرت سمية الخشاب وزنها الزائد أم أنها تستخدم "الفوتوشوب"؟

هذه الإعلامية الشهيرة طُعم رامز جلال لاصطياد ضحاياه.. احذروا منها

هذه الإعلامية الشهيرة طُعم رامز جلال لاصطياد ضحاياه.. احذروا منها

وزن زائد ووجه منتفخ.. فنان لبناني شهير يصدم معجبيه بإطلالته

وزن زائد ووجه منتفخ.. فنان لبناني شهير يصدم معجبيه بإطلالته

هنا الزاهد تكشف عن أغرب شيء جذب خطيبها أحمد فهمي إليها

هنا الزاهد تكشف عن أغرب شيء جذب خطيبها أحمد فهمي إليها

أول صورة لفيفي عبده بعد وعكتها الصحية

أول صورة لفيفي عبده بعد وعكتها الصحية

أحدث ظهور لصباح الجزائري وزوجها اللبناني الوسيم

أحدث ظهور لصباح الجزائري وزوجها اللبناني الوسيم

زوج السعودية سارة الودعاني يظهر للعلن للمرة الأولى.. والمُتابعين: &#34;مرة حلو&#34;

زوج السعودية سارة الودعاني يظهر للعلن للمرة الأولى.. والمُتابعين: "مرة حلو"

&#34;بطل الملاعب أردني&#34;.. الموت يغيب المطرب الأردني عدنان شهاب

"بطل الملاعب أردني".. الموت يغيب المطرب الأردني عدنان شهاب

هل حقاً تزوجت دينا في السعودية أثناء أدائها مناسك العُمرة؟

هل حقاً تزوجت دينا في السعودية أثناء أدائها مناسك العُمرة؟

رانيا يوسف تثير غضب الجمهور بالكشف عن ساقيها دائماً

رانيا يوسف تثير غضب الجمهور بالكشف عن ساقيها دائماً

عربي

الكونجرس الأمريكي يعتزم فرض عقوبات جديدة على حزب الله

الكونجرس الأمريكي يعتزم فرض عقوبات جديدة على حزب الله

الإمارات تفصل عاملاً أشاد بمذبحة نيوزيلندا

الإمارات تفصل عاملاً أشاد بمذبحة نيوزيلندا

بومبيو: الأزمة الخليجية لا تصب في مصلحة المنطقة والعالم

بومبيو: الأزمة الخليجية لا تصب في مصلحة المنطقة والعالم

مصر.. تُفعّل &#34;كارت الفلاح&#34; قريباً

مصر.. تُفعّل "كارت الفلاح" قريباً