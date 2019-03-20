داخلية غزة تكشف آلية السفر ليوم غدٍ الخميس عبر (معبر رفح)

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية، بغزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر (معبر رفح البري)، ليوم غدٍ الخميس 21-3-2019.وقالت الوزارة في بيان لها: إن الحافلات المراد سفرها، الخامسة والسادسة والسابعة من كشف (3/18)، مؤكدة ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.وشدّدت على ضرورة التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.وأضافت وزارة الداخلية، أن يجب إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.