الخارجية تستدعي السفير الهنغاري للتعبير عن رفض فلسطين لافتتاح مكتب تجاري





وشددت السفيرة جادو على أن ما قامت به هنغاريا، يُشكل عدواناً على الكل الفلسطيني والعربي والإسلامي، وينتهك القانون الدولي، ويشكل خرقاً لموقف الاتحاد الأوروبي، بخصوص مدينة القدس.



وأكدت على أن هذا العمل يهدد العلاقات الثنائية بين البلدين، وسيكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات، وتم إبلاغه رسمياً باستدعاء سفيرنا في بودابست، لأجل غير مسمى؛ للتشاور وللتعبير عن رفض دولة فلسطين لهذا الموقف العدائي من قبل هنغاريا.



رام الله - دنيا الوطناستدعت مساعد الوزير للشؤون الأوروبية، السفيرة أمل جادو، صباح اليوم الأربعاء، السفير الهنغاري شابا رادا، للتعبير عن استياء وغضب دولة فلسطين، بحكومتها وشعبها من قيام هنغاريا بافتتاح مكتب تجاري لها في القدس، يحمل صفة دبلوماسية.