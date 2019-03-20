صندوق التشغيل وبنك فلسطين يُنظمان دورة تدريبية لموظفي الصندوق





و قالت عواد في كلمة لها في نهاية الدورة التي استمرت ليومين: إن الهدف الرئيس من هذه الدورات، هو رفع قدرات وكفاءة الموظفين، والارتقاء بالعمل الإداري والمهني داخل أروقة الصندوق.



وأكدت حرص الصندوق على ضرورة غرس مفاهيم التمويل والشمول المالي؛ للارتقاء بجودة ونوعية العمل لتقديم الأفضل للموطنين.



وتناولت الدورة شروط الإقراض والضمانات والإجراءات المنسجمة مع اتفاقية الإقراض القائمة بين الصندوق وبنك فلسطين ووزارة المالية، ووزارة العمل، وإجراءات الاستعلام وإنشاء حساب بنكي، وإدارة الحساب، وغيرها من المواضيع المالية البنكية.



وأكدت عواد، أن من أهداف التدريب تدعيم سياسة التشغيل الذاتي التي تبناها رئيس مجلس إدارة الصندوق، وزير العمل الدكتور مأمون أبو شهلا؛ لتشجيع الرواد والخريجين في الضفة والقدس وغزة على إقامة مشاريعهم الخاصة، وتوفير فرص عمل لهم ولأفراد أسرهم، وخلق مشاريع عائلية منتجة، تساهم بتقليص نسبة البطالة، وزيادة العائدات الفلسطينية، بما يساهم باستقرار الاقتصاد الفلسطيني ونموه.



من جانبه، أكد الصفدي أهمية التدريب للوصول إلى أكبر شريحة من الرواد، وأصحاب الأعمال، وتوفير التمويل الملائم لهم من خلال البنك، وتوفير العديد من التسهيلات البنكية، والخدمات التي تلبي احتياجات أبناء شعبنا.



رام الله - دنيا الوطننظم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، بالتعاون مع بنك فلسطين، دورة تدريبية مكثفة لمنسقي خدمات الأعمال من موظفي الصندوق، وموظفي الإدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل، حول إجراءات الدعم الفني والإقراض والشمول المالي.وافتتحت مديرة دائرة تنمية خدمات الأعمال بالصندوق، نبال عواد، الدورة، بمشاركة مدير دائرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بنك فلسطين، شاكر الصفدي.وأدار التدريب وليد كميل مسؤول الإقراض في بنك فلسطين، بالتعاون مع دانيه أبو الحيات، مديرة دائرة التمويل والإقراض في الصندوق، ودعاء صيام، مسؤولة المشاريع الصغيرة في بنك فلسطين.