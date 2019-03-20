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الكونجرس الأمريكي يعتزم فرض عقوبات جديدة على حزب الله

الكونجرس الأمريكي يعتزم فرض عقوبات جديدة على حزب الله
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن الكونغرس الأمريكي، يعتزم إصدار حزمة عقوبات جديدة ضد (حزب الله) اللبناني، خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت القناة، أن سيناتورات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، سيقومون بإعداد حزمة العقوبات.

وبحسب القناة، أبدت أوساط الكونغرس في حديث مع صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية، اليوم ارتياحها لنتائج العقوبات التي فُرضت على إيران في الآونة الأخيرة، وبدأت آثارها بالظهور.

ولفتت إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية، طلبت من المصارف اللبنانية المزيد من التشدد في مكافحة تبييض الأموال، التي ينشط من خلالها كل من (حزب الله) وإيران، للالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران.

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