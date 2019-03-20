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شؤون فلسطينية

مجدلاني: فتح هنغاريا مكتب تجاري دبلوماسي بالقدس خرق لموقف الاتحاد الأوروبي

مجدلاني: فتح هنغاريا مكتب تجاري دبلوماسي بالقدس خرق لموقف الاتحاد الأوروبي
رام الله - دنيا الوطن
دعا الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، الاتحاد الأوروبي إلى إلزام الدول الأعضاء به، بالتفاقيات المشتركة بين دولة فلسطين والاتحاد، وكذلك احترام قرارات الشرعية الدولية وتحديداً الخاصة بالقدس، واحترام التزامهم، التي عبروا عنها بحل الدولتين كطريق وحيد للسلام، وبموقفهم من القدس عاصمة لكلا الدولتين ضمن حدود 1967.

واعتبر، أن فتح هنغاريا مكتب تجاري بتمثيل دبلوماسي لها في القدس، هو اختراق للموقف الأوروبي أولاً، وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية ثانياً، وأن لهذا القرار تداعيات على مستوى العلاقات بين دولة فلسطين وهنغاريا، قائلاً: في الوقت الذي نتطلع فيه لمقاطعة دول العالم للحكومة اليمنية المتطرفة، والتي تنتهك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، يأتي قرار دولة هنغاريا بفتح مكتب في القدس؛ لتشكل بذلك سابقة خطيرة في الموقف الأوروبي والدولي.

وطالب مجدلاني، كافة الدول العربية والإسلامية باتخاذ الإجراءات التي نصت عليها قرارات القمة العربية، بشأن الدول التي تنقل مقراتها للقدس. 

وتابع مجدلاني، هذه أول بعثة دبلوماسية أوروبية تفتتح في القدس، حيث يتبنى الاتحاد الأوروبي موقفاً جماعياً، يدعو إلى حل وضع القدس من خلال المفاوضات في إطار اتفاق الحل النهائي، الأمر الذي يشكل خطوة تتطلب من الاتحاد الأوروبي سرعة الرد عليها.

كما اعتبر مجدلاني، تصريحات رئيس وزراء ليتوانيا، الليلة الماضية، أنه سيبحث نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس في حال نجح بالوصول للرئاسة، عقب الانتخابات، التي ستجري في البلاد في منتصف أيار/ مايو المقبل، بأنها تمثل أيضاً رضوخاً للادارة الإمريكية، وتأتي في إطار الدعاية الانتخابية للحصول على الدعم من الاحتلال وإدارة ترامب.

وأشار أن إدارة ترامب، تحاول إغراء العديد من الدول بدعم سياسي ومالي؛ للالتحاق بخطوتها بنقل سفارتها للقدس.

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