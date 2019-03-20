شؤون فلسطينية

مُعلم أردني يُكرم الشهيد أبو ليلى بطريقة مؤثرة

مُعلم أردني يُكرم الشهيد أبو ليلى بطريقة مؤثرة
الشهيد عمر أبو ليلى
خاص دنيا الوطن
فاجأ مُعلم أردني، مركز الانتخابات، بوضع اسم الشهيد عمر أبو ليلى في قائمة انتخابات مُعلمي التربية.

وكتب المُعلم على ورقة الاقتراع "عمر أبو ليلى منفذ عملية سلفيت هو المعلم الأعظم"، وسمى قائمة الاقتراع باسم "الكرامة" تيمناً بعملية الشهيد النوعية، التي أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين، قبل استشهاده أمس الثلاثاء، بعد عملية عسكرية كبيرة.

يُذكر، أن المراكز الانتخابية بالأردن، بدأت أمس في استقبال المعلمين والمعلمات؛ لانتخاب أعضاء المجلس لنقابة المعلمين في دورته الرابعة 2019، وتزامن ذلك مع إعلان استشهاد أبو ليلى بعد مطاردة، استمرت 3 أيام، ما أثر على قرار هذا المُعلم بتكريم الشهيد على طريقته الخاصة.




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