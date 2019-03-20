الإمارات تفصل عاملاً أشاد بمذبحة نيوزيلندا





ولم تكشف الشركة التي تملكها "مجموعة الإمارات"، عن محتوى التعليقات التي كتبها الموظف أو اسمه أو جنسيته أو وظيفته في الشركة، فيما لم تعلّق حكومة الإمارات على الحادث.

رام الله - دنيا الوطنقالت شركة "ترانس جارد" الإماراتية بدبي، إنها فصلت أحد موظفيها، وتم ترحيله من البلاد، بعد إشادته بالهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا الأسبوع الماضي.وقالت الشركة، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "في مطلع الأسبوع، كتب موظف في الشركة تعليقات استفزازية على صفحته على موقع (فيسبوك) ليمدح الهجوم المؤسف على مسجدي كرايست تشيرش"، مشيرة إلى أن حكومة الإمارات، قامت إثر ذلك بترحيل الموظف.وأكد المدير التنفيذي للشركة، جريج وارد، أن "سياستنا هي عدم التهاون مع أي استخدام غير ملائم لمواقع التواصل الاجتماعي، ولذلك تم فصل هذا الفرد على الفور، وإحالته للسلطات للمثول أمام العدالة".وكانت الإمارات، قد نددت بالهجوم الإرهابي، الذي نفذه المتطرف الأسترالي برينتون تارانت الجمعة الماضي، وراح ضحيته 50 شخصاً في مدينة كرايست تشيرش، كما قدمت أبوظبي تعازيها لأهالي وذوي ضحايا الهجوم.