حماس: جريمة نابلس لن تُضعف إرادة شعبنا بمواصلة المقاومة

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن جريمة قتل الاحتلال الشابين رائد حمدان، وزيد نوري في مدينة نابلس الليلة الماضية لن تغير من صورة جيشه الجبان العاجز عن مواجهة المقاومين، ولن تضعف إرادة شعبنا في مواصلة المقاومة.وأكدت حماس في تصريح صحفي، أن عملية سلفيت البطولية ومن قبلها (جفعات آساف) وعملية (عوفرا) التي فر فيها جنود الاحتلال من أمام المقاومين، كشفت عن جبن هذا الجيش، الذي يستقوي على المدنيين العزل.وشددت على أن المقاومة، قادرة على الرد على جرائم الاحتلال، مشيرة إلى أن الأيام القادمة حُبلى بمفاجآت المقاومين من أبناء شعبنا للاحتلال، فكل الخيارات مفتوحة للمقاومين؛ للرد على جرائم الاحتلال.وتقدمت حماس بالتعازي من عائلات الشهداء الأبطال، ودعت إلى المشاركة الواسعة في تشييعهم، والوقوف بجانب عائلاتهم الصابرة المحتسبة، التي تواصل درب البطولة في الصبر والاحتساب.