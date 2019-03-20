بومبيو: الأزمة الخليجية لا تصب في مصلحة المنطقة والعالم

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده تسعى لتعزيز العلاقات الأمنية مع الكويت، لافتاً إلى أن الأزمة الخليجية لا تصب في مصلحة المنطقة والعالم.





وأضاف بومبيو، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك): "نسعى إلى إيجاد حل للأزمة الخليجية، ورأب الصدع"، مشيراً إلى أنه لا يوجد تغيير في السياسة الأمريكية، تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط.



رام الله - دنيا الوطنوأكد أن هناك حواراً استراتيجياً مع الكويت في مختلف المجالات، وناقشنا قضايا الدفاع، ومحاربة الإرهاب والتجارة".من ناحيته، قال وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الأحمد الصباح: إن بلاده تقدر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية؛ لدعم الوساطة لحل الأزمة الخليجية.وأكد الصباح، أن "الكويت تربطها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة، مشيداً بالموقف الأمريكي، الصلب في الدفاع عن أمن الخليج".