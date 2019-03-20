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تركيا تُعلّق على قضية ترحيل عناصر الإخوان المسلمين لمصر

تركيا تُعلّق على قضية ترحيل عناصر الإخوان المسلمين لمصر
رام الله - دنيا الوطن
تناقلت وسائل إعلام تركية، تعليقات جهات تركية على أنباء تحدثت عن اعتزام أنقرة تسليم عدد من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" المقيمين في تركيا لمصر.

ونقل موقع (ترك برس) عن النائب التركي السابق رسول طوسون، المقرب من صناع القرار في تركيا، احتجاز السلطات التركية 12 إخوانياً تمهيداً لتسليمهم لمصر.

وأشار طوسون، إلى أن ترحيل الشاب المصري في شباط/ فبراير كان خطأ من الشرطة، ولم يكن من قرارات الحكومة، مضيفاً أن السلطات التركية، فتحت التحقيق مع 11 شرطياً بخصوص الترحيل، وقال: "سياسة أردوغان لا تسمح بذلك".

وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأكد أنه لا يعتبر جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية لأنها ليست منظمة مسلحة، بل هي منظمة فكرية".

ونقلت (ترك برس) عن مصدر من دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، أن "الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام السعودية والمصرية عارية عن الصحة، ولا يوجد أي قرار لدى حكومتنا بترحيل أو تسليم أي مصري لحد هذه اللحظة".

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