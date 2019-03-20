زلزال قوته 5.6 درجة يهز غرب تركيا

رام الله - دنيا الوطنقال مرصد قنديلي التركي للزلازل: إن زلزالاً قوته 5.6 درجة، هز إقليم دينيزلي بغرب البلاد، اليوم الأربعاء.وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي، ذكر أن زلزالاً قوياً قوته 6.4 درجة، وقع جنوب غربي تركيا، اليوم، حسب وكالة (رويترز).وذكر المركز، أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، وعلى بعد ثمانية كيلومترات جنوبي بلدة أجيبيام، حيث لم ترد تقارير حتى الآن عن أضرار أو ضحايا.