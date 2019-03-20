مصر.. تُفعّل "كارت الفلاح" قريباً

رام الله - دنيا الوطنوقعت وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة في مصر أمس، بروتوكول تعاون لحصر الحيازة الزراعية في البلاد.ووفق ما أوردت (روسيا اليوم)، تهدف الوثيقة إلى تفعيل ما يعرف بالكارت الذكي (كارت الفلاح) ليستفيد الفلاح المصري من مميزات المنظومة الرقمية، وقواعد البيانات والتحول من النظام الورقي إلى النظام الآلي، حتى يحصل الفلاحون على مستلزمات الإنتاج بسهولة.و"كارت الفلاح" منظومة جديدة، تحمي صاحبها، وتحافظ على حقوقه، وتسهل على الدولة توجيه مستلزمات الإنتاج إلى من يستحق، وووقف التلاعب بالحيازات الزراعية عبر إعداد قاعدة بيانات بكافة الحيازات في مصر.ووفقاً لرئيس هيئة المساحة المصرية، علي منوفي، فإن منظومة "كارت الفلاح" ستفعّل في مرحلة أولى في محافظتي بور سعيد والغربية خلال ستة أشهر.