الاحتلال يُغلق مداخل بيت سيرا ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المداخل الرئيسية لقرية بيت سيرا غرب رام الله، ومنعت المواطنين من دخولها أو الخروج منها.





وقال نائب رئيس مجلس قروية بيت سيرا وليد خطاب، إن قوات الاحتلال، أغلقت المداخل الرئيسية الثلاثة للقرية، ومنعت المواطنين من دخولها أو الخروج منها، وشرعت بتفتيش عدد من المنازل، والعبث بمحتوياتها.





وأضاف: أن قوات الاحتلال، داهمت عدداً من المحال التجارية في القرية، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة من بعضها.





وكان الشاب عبد الله محمد أبو صفية (21 عاما)، أصيب اليوم، بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله.

رام الله - دنيا الوطن