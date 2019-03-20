شؤون فلسطينية

المالكي يلتقي نظيره الأرجنتيني ويُوقع معه اتفاقية تعاون بين البلدين

المالكي يلتقي نظيره الأرجنتيني ويُوقع معه اتفاقية تعاون بين البلدين
رام الله - دنيا الوطن
التقى اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي والوفد المرافق له، نظيره الأرجنتيني السيد جورج فاوري في مقر وزارة الخارجية الأرجنتينية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني، المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب والمنعقد في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيريس.

حيث رحب الوزير فاوري بالوزير المالكي، وهنأه على رئاسة فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين، مشيداً بدور فلسطين القيادي في التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين دول الجنوب وإقرار وثائق المؤتمر.

وبدوره، شكر المالكي الوزير فاوري على حسن استقباله، ووضعه بصورة التحديات التي تواجهها دولة فلسطين في ظل رئاستها لمجموعة الـ 77 والصين والتطلعات التي تسعى إلى تحقيقها خلال فترة رئاستها للمجموعة، ورغبة فلسطين بالإسهام في العديد من القضايا خلال فترة ترؤسها للمجموعة.

كما وناقش الطرفان في الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها فيما يصب بمصلحة البلدين والشعبين.، ورغبة منهم في تعزيز التعاون فيما بينهم وقع الطرفان على اتفاقية تعاون بين البلدين، ممثلة بالوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، والإدارة العامة الأرجنتينية للتعاون الدولي.

وحضر الاجتماع إلى جانب الوزير المالكي، السفير حسني عبد الواحد، سفير دولة فلسطين لدى الأرجنتين ومستشار أول د. عمر عوض الله، رئيس إدار الأمم المتحدة، والمنظمات المتخصصة، وسكرتير ثالث لمى الصفدي من مكتب الوزير.

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