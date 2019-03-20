المالكي يلتقي نظيره الأرجنتيني ويُوقع معه اتفاقية تعاون بين البلدين



كما وناقش الطرفان في الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها فيما يصب بمصلحة البلدين والشعبين.، ورغبة منهم في تعزيز التعاون فيما بينهم وقع الطرفان على اتفاقية تعاون بين البلدين، ممثلة بالوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، والإدارة العامة الأرجنتينية للتعاون الدولي.



وحضر الاجتماع إلى جانب الوزير المالكي، السفير حسني عبد الواحد، سفير دولة فلسطين لدى الأرجنتين ومستشار أول د. عمر عوض الله، رئيس إدار الأمم المتحدة، والمنظمات المتخصصة، وسكرتير ثالث لمى الصفدي من مكتب الوزير.

وبدوره، شكر المالكي الوزير فاوري على حسن استقباله، ووضعه بصورة التحديات التي تواجهها دولة فلسطين في ظل رئاستها لمجموعة الـ 77 والصين والتطلعات التي تسعى إلى تحقيقها خلال فترة رئاستها للمجموعة، ورغبة فلسطين بالإسهام في العديد من القضايا خلال فترة ترؤسها للمجموعة.