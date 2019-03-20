بالتعاون مع أمريكا.. إسرائيل تُجري تجربة ناجحة على منظومة "الصولجان السحري"
رام الله - دنيا الوطن
أجرت وزارة الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية، أمس الثلاثاء، سلسلة من التجارب الناجحة على منظومة "الصولجان السحري" للدفاع الجوي.
من ناحيتها، قالت وزارة الجيش: "إن نجاح التجارب يشكل معلماً مهما في القدرة العملياتية لدولة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الحالية والمستقبلية في هذه المنطقة".
وأضافت: "إن هذه المنظومة تشكل مدى مركزياً للدفاعات الجوية المتعددة الطبقات، وهي القبة الحديدية والصولجان السحري ومنظومة الحيتس 1 والحيتس 2 وهذه المنظومات تكمل بعضها البعض؛ ليتم الدفاع عن الدولة بوجه التهديدات الصاروخية المختلفة".
أجرت وزارة الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية، أمس الثلاثاء، سلسلة من التجارب الناجحة على منظومة "الصولجان السحري" للدفاع الجوي.
ووفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية، تعمل هذه المنظومة على اعتراض الصواريخ المتوسطة المدى، فيما رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذلك.
وقال نتنياهو: "إسرائيل لا تزال رائدة عالمياً في مجال تطوير أنظمة الدفاع الجوي"، معرباً عن تقديره الخاص للولايات المتحدة لمساعدتها في دفع هذا المشروع الأمني إلى الأمام.
من ناحيتها، قالت وزارة الجيش: "إن نجاح التجارب يشكل معلماً مهما في القدرة العملياتية لدولة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الحالية والمستقبلية في هذه المنطقة".
وأضافت: "إن هذه المنظومة تشكل مدى مركزياً للدفاعات الجوية المتعددة الطبقات، وهي القبة الحديدية والصولجان السحري ومنظومة الحيتس 1 والحيتس 2 وهذه المنظومات تكمل بعضها البعض؛ ليتم الدفاع عن الدولة بوجه التهديدات الصاروخية المختلفة".
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