الاحتلال يعتقل حارساً ومُسنة من المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، حارساً من المسجد الأقصى المبارك.وقال مراسلنا: إن قوات الاحتلال، اعتقلت محمد الصالحي، من منطقة مبنى ومصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، واقتادته إلى أحد مراكزها في القدس القديمة للتحقيق معه.في السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال المُسنّة المقدسية نفيسة خويص، من أحد ابواب المسجد الأقصى وحولتها إلى مركز للتحقيق معها.