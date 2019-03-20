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شؤون فلسطينية

اللواء "عطا الله" ينفي إدلاءه بأي تصريح حول الشهيد عمر وعملية سلفيت

اللواء "عطا الله" ينفي إدلاءه بأي تصريح حول الشهيد عمر وعملية سلفيت
اللواء حازم عطالله مدير عام الشرطة
رام الله - دنيا الوطن
نفى اللواء حازم عطا الله، مدير عام الشرطة، إدلاءه بأي تصريح لأية وسيلة إعلامية، حول عملية سلفيت أو الشهيد عمر أبو ليلى.

وأكد عطا الله، أن مثل هذه الأخبار الكاذبة، تهدف لتشويه قيادات الأمن الفلسطيني، في الوقت الذي يتعرض له أبناء شعبنا لأبشع أنواع الاضهاد والعنف والقتل في كل مكان، ومحاولة النيل من عزيمة قيادتنا السياسية الرافضة لـ (صفقة القرن).

ودعا كافة الجهات الإعلامية، ورواد مواقع التواصل؛ لضرورة تحري الدقة قبل نشر الأخبار.

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