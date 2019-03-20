اللواء "عطا الله" ينفي إدلاءه بأي تصريح حول الشهيد عمر وعملية سلفيت

رام الله - دنيا الوطننفى اللواء حازم عطا الله، مدير عام الشرطة، إدلاءه بأي تصريح لأية وسيلة إعلامية، حول عملية سلفيت أو الشهيد عمر أبو ليلى.وأكد عطا الله، أن مثل هذه الأخبار الكاذبة، تهدف لتشويه قيادات الأمن الفلسطيني، في الوقت الذي يتعرض له أبناء شعبنا لأبشع أنواع الاضهاد والعنف والقتل في كل مكان، ومحاولة النيل من عزيمة قيادتنا السياسية الرافضة لـ (صفقة القرن).ودعا كافة الجهات الإعلامية، ورواد مواقع التواصل؛ لضرورة تحري الدقة قبل نشر الأخبار.