نشطاء يتداولون فيديو للشهيد أبو ليلى.. رغم بساطته حفظ كرامة الأمة بأكملها











مكان استشهاد أبو ليلى:



















تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أول فيديو للشهيد عمر أبو ليلى (19 عاماً) مُعلقين على مدى بساطته، وبالرغم من ذلك حفظ كرامة الأمة بأكملها، حسب تعبيرهم.وظهر مُنفذ عملية (أريئيل) بسلفيت، وهو يُزود سيارته بالوقود ويضحك بعفوية مع أحد الأصدقاء.يُذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتمكن من اغتيال أبو ليلى بسهولة، بعدما نفذ عملية نوعية، أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين.حيث استخدمت قوات الاحتلال الصواريخ، لتتمكن منه أثناء تحصنه في منزل بقرية عبوين، في مواجهة غير عادلة بين جيش كامل، وشاب يُضاهيهم شجاعة، ليترجل البطل، ويرتقي شهيداً.حيث أظهرت الصور التي تداولها النشطاء أيضاً، كمية الأسلحة والصواريخ التي استخدمها الجيس الإسرائيلي في المواجهة التي فُرضت حول تفاصيلها رقابة عسكرية، لكنها أسفرت عن إصابة أحد جنودهم.