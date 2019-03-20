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شؤون فلسطينية

البرغوثي: يجب أن نتوحد بمواجهة جرائم حرب الاحتلال المُمنهجة

البرغوثي: يجب أن نتوحد بمواجهة جرائم حرب الاحتلال المُمنهجة
رام الله - دنيا الوطن
وصف مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، عمليات الإعدام الميداني، التي قامت بها قوات الاحتلال ومخابراته، للشهداء عمر أبو ليلى، زيد نوري، ورائد حمدان، بأنها جرائم حرب، أصبحت نهجاً للاحتلال، الذي لا يتورع عن قتل الأبرياء، ونشر رواياته الكاذبة للأحداث المرة تلو الأخرى. 

وقال البرغوثي: إن الشعب الفلسطيني، يغلي بالغضب إزاء القمع والتنكيل والاستعمار الاستيطاني، والحصار المالي والاقتصادي، وأنه لن يرضخ لعبودية الاحتلال، ومنظومة (الأبرتهايد) العنصرية التي أنشأها.

ودعا البرغوثي كافة القوى الفلسطينية إلى تنحية خلافاتها وصراعاتها، والتوحد في مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قمع ومؤامرات؛ لتصفية حقوقه الوطنية.

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