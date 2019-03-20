تحت حراسة الجيش.. مئات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف بنابلس

رام الله - دنيا الوطنذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، أن مئات المستوطنين، اقتحموا الليلة الماضية، قبر يوسف في نابلس، تحت حراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي.وزعمت القناة الإسرائيلية، أن متظاهرين فلسطينيين، قاموا بإلقاء عبوات متفجرة، تجاه قوات الجيش الإسرائيلي، خلال قيامها بتأمين دخول المستوطنين لقبر يوسف.وقالت القناة السابعة، إن قوات الجيش أطلقت النار تجاه سيارة فلسطينية مسرعة بالقرب من قبر يوسف، وقامت بإعدام شابين بداخلها، بزعم قيامهما، بإلقاء عبوات متفجرة تجاه قوات الجيش.وأضافت القناة الإسرائيلية، أن قوات الجيش الإسرائيلي، اقتحمت الليلة الماضية قرية الزاوية وعدة قرى أخري قضاء مدينة سلفيت، وقامت باعتقال عدد من الشبان من أقارب منفذ عملية (أريئيل)، عمر أبو ليلى.وأشارت القناة السابعة، إلى أن قوات كبيرة من الجيش الاحتلال، حاصرت الليلة الماضية، منزلاً بقرية عبوين، قضاء رام الله، وقصفت المنزل بصواريخ (لاو)، وقامت باغتيال عمر أبو ليلى، منفذ عملية (أريئيل).