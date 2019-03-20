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شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، الشابين معاوية أبو ليلى، وعمر غسان موقدي، من بلدة الزاوية غرب سلفيت.

وشهدت البلدة مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين حطموا باب صالون حلاقة، يعود للأسير أحمد محمود شقير وشرعوا بتفتيشه.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الرحمن جهاد بني عودة من منزله في بلدة طمون شمال شرق طوباس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين من بلدة عبوين شمال مدينة رام الله، وفتشت منزلاً في حي أم الشرايط بمدينة البيرة.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عبوين، واعتقلت كلاً من: سلطان عثمان، ومحمود سلطان، وأحمد سلطان، ويوسف سعيد حمد، وأحمد جعفر حرب.

وأشار الى أن قوات الاحتلال، اقتحمت حي أم الشرايط، وداهمت منزل المواطن ياسر الطريفي، وفتشته.

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