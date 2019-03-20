اشتية يلتقي المكتب الحركي المركزي للوزارات والهيئات الحكومية

رام الله - دنيا الوطنبتوجيهات من عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مفوض عام التعبئة والتنظيم، جمال المحيسن، قامت أمانة سر المكتب الحركي المركزي للوزارات والهيئات الحكومية، بالاجتماع مع رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف د. محمد اشتية، وذلك للتباحث في العديد من القضايا التي تتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة، وواقع الوزارات والمؤسسات الرسمية من الناحية المهنية.وحضر اللقاء، أعضاء أمانة السر للمكتب الحركي، وذلك مساء أمس الثلاثاء في مكتبه بمدينة رام الله.وأثنى اشتية على الدور المهم الذي تقوم به المكاتب الحركية وأمانة سر المكتب المركزي في المؤسسات الرسمية، والتي تعمل بشكل ممنهج لتخطي الأزمات والإشكالات، مؤكداً على ضرورة تعزيز هذا الدور بالمرحلة المقبلة، وضرورة عقد المزيد من اللقاءات مع كافة أعضاء المكاتب الفرعية للخروج بمنهجية صمود، تساهم في تجاوز المراحل الصعبة، التي تمر بها السلطة الفلسطينية.فيما تم الاستماع إلى الجهود التي يقوم بها اشتية بخصوص التشكيل الوزاري القادم، مؤكداً على أن الحديث مع كافة القطاعات مستمر للوصول إلى الصيغة النهائية.ومن جانبهم، قدم أعضاء أمانة السر مداخلات مهمة وقيمة، ممهدين للقاء يجمع اشتية مع المكتب المركزي في أقرب فرصة، مستعرضين في الوقت ذاته دور المكاتب الفرعية الحالي والمستقبلي، وأهم الخطط التي يسعى المكتب لتنفيذها بالفترة المقبلة.وأشار أعضاء أمانة السر بأن التعليمات من قبل المفوض العام للتعبئة والتنظيم جمال المحيسن، بدعم جهود اشتية والوقوف إلى جانبه ومساندته بكافه الإمكانات، وخاصة بما يتعلق بتقديم النصائح والأفكار، وضرورة الاستفادة من خبرات الكوادر الحركية المتقدمة في الوزارات والمؤسسات الحكومية.وفي نهاية اللقاء، شكر أمين سر المكتب الحركي، اشتية على هذا اللقاء، متمنياً له وباسم كافة أعضاء المكتب، التوفيق لما فيه مصلحة عليا للقضية الفلسطينية وثوابتها، وسيكونون عوناً له في حمل هذه المسؤولية والرسالة العظيمة، التي سيطرحها داخلياً وللعالم أجمع.