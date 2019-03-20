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شؤون فلسطينية

الاحتلال يُداهم مدرسة النهضة بالخليل ويُهدد بإطلاق الرصاص صوبها

الاحتلال يُداهم مدرسة النهضة بالخليل ويُهدد بإطلاق الرصاص صوبها
رام الله - دنيا الوطن
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، محيط مدرسة النهضة الأساسية للبنين، وسط مدينة الخليل، وهددت بإطلاق الرصاص والقنابل صوبها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، داهمت محيط المدرسة، واعتلت منطقة "قب الجانب" المحاذية لها، وهددت بإطلاق الرصاص والقنابل الغازية والصوتية صوبها، ما تسبب بحالة من الذعر بين الطلبة.

كما داهمت تلك القوات، بلدات بيت كاحل، وسعير، ودورا، وفتشت عدة منازل فيها، عرف من أصحابها: محمد خليل عصافرة، ومنزل والد الشهيد ضياء عبد الحليم التلاحمه.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي حلحول وسعير، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي "جورة بحلص"، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت بطاقات المواطنين، ما تسبب بإعاقة مرورهم.

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