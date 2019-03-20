مستوطنون يخطون شعارات عنصرية ويعطبون مركبات للمواطنين غرب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأعتدى مستوطنون، فجر اليوم، على ممتلكات المواطنين، وخطوا شعارات عنصرية في بلدة بتير غرب بيت لحم.وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين، اقتحموا القرية فجر اليوم، وخطوا شعارات عنصرية ومعادية على عدد من مركبات المواطنين، كما قاموا بإعطاب بعضها.يشار إلى أن المستوطنين، يقومون بين الحين والآخر بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة بما فيها القدس، إضافة إلى اعتداءاتهم على المواطنين في الداخل، حيث شملت تلك الاعتداءات تخريب ممتلكات، وخط شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين، والاعتداء على دور عبادة إسلامية ومسيحية.