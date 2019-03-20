الحكومة تنعى شهداء فلسطين الثلاثة وتُجدد مطالبتها بتوفير حماية دولية لشعبنا

نعت حكومة تسيير الأعمال، شهداء فلسطين الثلاثة، الذين ارتقوا أمس وفجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة نابلس، وبلدة عبوين شمال رام الله.





وحمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، حكومة الاحتلال المسؤولية عن اغتيال الفتيين رائد هاشم حمدان (20 عاماً)، وزيد عماد نوري، في شارع عمان داخل مدينة نابلس، في الوقت الذي هاجمت فيه قوات الاحتلال أحد منازل المواطنين في بلدة عبوين، وأعلنت عن اغتيال عمر أبو ليلى، الذي تتهمه بتنفيذ عملية سلفيت.



وأضاف المتحدث الرسمي: أن سلطات الاحتلال تعمد من خلال بطشها للدفع بالأوضاع الى التوتر الدائم، مطالباً بتوفير حماية دولية لشعبنا، الذي يتعرض للملاحقة والمساس بوجوده على أرض آبائه وأجداده، والاستيلاء على ممتلكاته.



رام الله - دنيا الوطن