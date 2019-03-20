لجنة الانتخابات تُنهي حملة تحديث سجل الناخبين السنوية للعام 2019

رام الله - دنيا الوطنأنهت لجنة الانتخابات المركزية، يوم أمس الثلاثاء، حملة تحديث سجل الناخبين السنوية، والتي استهدفت بالأساس طلبة الثانوية في مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة.وقامت اللجنة خلال الحملة التي استمرت 10 أيام في المدارس، وعبر موقعها الالكتروني بتسجيل أكثر من 65 ألف طالب وطالبة يمثلون 94% من طلبة الثانوية العامة، الذين بلغوا السن القانونية للتسجيل، والذين تمت إضافتهم إلى سجل الناخبين الذي يتضمن أسماء أكثر من 2,1 مليون مواطن ومواطنة مدرجين في سجل الناخبين من قبل.وستبدأ اللجنة خلال الأيام القادمة بمعالجة بيانات المسجلين الجدد، وشطب الوفيات من سجل الناخبين، والتي يتوقع أن تنتهي مع منتصف شهر نيسان/ أبريل المقبل.من جهة أخرى، تعلن لجنة الانتخابات، أن عملية التسجيل الإلكتروني للناخبين متاحة، وبشكل مستمر عبر موقعها الالكتروني (www.elections.ps) حيث يمكن لأي مواطن أو مواطنة، سواء أكان يقيم في الداخل أو في الخارج، وبلغ 17 عاماً فأكثر، ويحمل هوية فلسطينية، ولم يسجل من قبل، أن يسجل نفسه إلكترونياً في أي وقت يشاء.جدير بالذكر، أن تحديث سجل الناخبين الميدانية، هي عملية سنوية تقوم بها اللجنة في كل عام؛ لإضافة طلبة الثانوية العامة إلى سجل الناخبين وشطب الوفيات، للإبقاء على سجل الناخبين محدثاً ودقيقاً، وصالحاً لخدمة أي عملية انتخابية يتم الدعوة إليها.