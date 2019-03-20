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شؤون فلسطينية

شتات: مستشفيات الصحة ترفع جهوزيتها استعداداً للثلاثين من مارس الجاري

شتات: مستشفيات الصحة ترفع جهوزيتها استعداداً للثلاثين من مارس الجاري
رام الله - دنيا الوطن- نهى مسلم
أكد د. أحمد شتات، مدير دائرة الأطباء بوزارة الصحة بغزة، على أن مستشفيات الوزارة بطواقمها الطبية، رفعت حالة جهوزيتها للتعامل مع الإصابات المحتملة استعداداً للثلاثين من آذار/ مارس الجاري، بالتزامن مع الذكرى الأولى لمسيرة العودة الكبرى.

وأوضح شتات، أن جميع الكوادر الصحية في المستشفيات على أتم الاستعداد للتعامل مع الإصابات وعمليات الفرز، وسد الفجوات لتحسين الأداء، وتقديم الخدمة الصحية كاملة؛ للحفاظ على حياة المصابين من خلال تقليل مدة الانتظار في أقسام الطوارئ، وتقديم الخدمة السريعة والآمنة للتخفيف من المضاعفات والوفيات.

وشدد شتات خلال اجتماعاته المتكررة مع الطواقم الطبية على توحيد العمل والتكامل بين مُقدمي الخدمة من جراحي الأوعية الدموية والعظام الى جانب توحيد الأداء والتعامل مع إصابات الأطراف السفلية، بما يحقق أعلى مستوى آمن من الخدمة والحفاظ على الأطراف.

ونوه إلى أنه جاري إعادة وتوزيع بعض الكوادر الصحية إلى بعض المستشفيات لسد الاحتياجات، بالاضافة إلى دعمها بطواقم طبية من الوافدين الأجانب.

وقال خلال لقاء إعلامي: "بأنه جاري العمل على بروتوكول موحد لاستخدام المضادات الحيوية ومسنكات الآلام داخل غرف العمليات وأقسام الطوارئ، إضافة إلى توحيد بروتوكولات مكافحة العدوى.

وعلى صعيد الشراكة بين مقدميى الخدمة الصحية، أفاد شتات بأنه تم الاتفاق مع المؤسسات الأهلية في كافة المحافظات لاستيعاب المصابين في حالة الطوارئ لإفراغ الأسرة لاستقبال حالات المصابين الجدد.

ونوه مدير دائرة الأطباء إلى أنه تم التوافق مع منظمة الصليب الأحمر الدولى لتوسعة أقسام الطوارئ في بعض المستشفيات الضيقة بخيم طبية لنصبها أمام أقسام الطوارئ لزيادة القدرة الاستيعابية للأسرة والحالات.

وحول الأدوية والمستهلكات الطبية، أفاد شتات بأنه تم التعاون مع إدارة الصيدلة والشركاء ذات الاختصاص لتأمين الاحتياجات اللازمة بمعدلات كافية من الأدوية والمستهلكات الطبية بما يخدم أي سيناريو محتمل في التعامل مع المصابين.

يذكر، أن مستشفيات وزارة الصحة بغزة، تضم 37 غرفة عمليات جراحية، فيما تصل القدرة الاستيعابية لـ (509) أسرة جراحية، وكذلك 41 سريراً عناية مركزة، فيما تتوفر خدمة جراحة العظام في 6 مستشفيات، أما جراحة الأوعية الدموية، فتتوفر في 3 مستشفيات.

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