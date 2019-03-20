الحمد الله: الاعتداء على أبو سيف والشعب بغزة مرفوض من الكل الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال، رامي الحمد الله: إن الاعتداء الذي قامت به حماس على المتحدث باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف، وعلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، لا سيما المشاركين في الحراك الشعبي العفوي، مرفوض من الكل الفلسطيني.
قال رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال، رامي الحمد الله: إن الاعتداء الذي قامت به حماس على المتحدث باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف، وعلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، لا سيما المشاركين في الحراك الشعبي العفوي، مرفوض من الكل الفلسطيني.
وأضاف خلال زيارة قام بها لمجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، الذي يتواجد به أبو سيف، أن الاعتداء يبرهن على التدهور الحاصل في القطاع، وعلى ضرورة عودة حركة حماس إلى الشرعية.
وأعرب الحمد الله، لأبو سيف الشفاء العاجل، بعد تعرضه للاعتداء من قبل مسلحين في قطاع غزة أول أمس الاثنين.
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