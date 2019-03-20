الحمد الله: الاعتداء على أبو سيف والشعب بغزة مرفوض من الكل الفلسطيني





وأعرب الحمد الله، لأبو سيف الشفاء العاجل، بعد تعرضه للاعتداء من قبل مسلحين في قطاع غزة أول أمس الاثنين.



وأضاف خلال زيارة قام بها لمجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، الذي يتواجد به أبو سيف، أن الاعتداء يبرهن على التدهور الحاصل في القطاع، وعلى ضرورة عودة حركة حماس إلى الشرعية.