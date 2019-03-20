أشاد بالرئيس عباس ولم يكتب يوماً عن السياسة.. شاهد منشورات "أبو ليلى" عبر "الفيسبوك"

فلم يكتب منشورات عن الاحتلال، أو الأحداث التي تمر بها فلسطين بكافة مُدنها، سواء من اقتحامات الأقصى، أو الغارات الإسرائيلية على غزة، وغيرها، كما لم يتطرق للسياسة أبداً.في بداية صفحته، كتب تعريفاً بسيطاً :" ‏حسبُنا الله في من قال فينا ما ليس فينا"، أما معلوماته فذكر أنه من سلفيت ويدرس في مدرسة ذكور الزاوية الثانوية."أخبروا من رآهنو على سقوطي ، أن وقوفي أطول من أعمارهم بفضل الله"، أحد منشوراته المُلفتة للنظر، وربما كتبها لغرض آخر، لكنها كانت تنطبق على وضعه قبل استشهاده.وفي صورة تعود لعام 2018، كان بجوار جداية رُسم عليها لفظ فلسطين، وعلق: "قبلت التحدي يا إبليس.. ومعي الله".كما كتب: "لا بد أن يشرق الضوء في أخر النفق".ونعى أبو ليلى جده أكثر من مرة عبر صفحته: "كان لي جد يفرح عندما نجتمع حوله.... ٱشتقت له وهو الإن بين القبور وحيد .. فأرحمه يا الله وٱرزقه الفردوس الإعلىٰ الله يرحمك".ومن المنشورات المثيرة للاهتمام، حين كتب: ‏أنا عمري ما خفت من جمله " كما تدين تدان " او دعوة "ربنا يديني على قد نيتي" ..انا بتمنى كل الي بعمله مع ال حوليه او ال ف نيتي يتردلي والله العظيم ".أما أحدث منشوراته، حين نشر صورة الرئيس عباس، وعلق عليها: "راسك بالعالي مرفوع، ريسنا يا عباس بايعناك امام الله وكل الناس".ومنشوره الأخير إلى اللحظة كان بتاريخ 11 آذار / مارس، أي قبل أسبوع فقط، وما كتبه يُمثل وضعه حقاً: "اللهم احفظني من عيون تترقب حياتي ، و إكفني شرها ، و إبعد عني من يود أن يضرني".وازداد عدد مُتابعي صفحته بعد العملية إلى 2605، وأصبحوا كأنهم عائلته، التي تُتابع أخباره وتتمنى سلامته، قبل أن يُعلن عن استشهاده رسمياً.