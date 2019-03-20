عاجل

  • لجنة الانتخابات تُنهي حملة تحديث سجل الناخبين السنوية للعام 2019

  • الشعبية: كل عملية فدائية ستكون مسمارًا في نعش صفقة القرن

  • لجنة الانتخابات تنهي حملة تحديث سجل الناخبين السنوية للعام 2019

شؤون فلسطينية

أشاد بالرئيس عباس ولم يكتب يوماً عن السياسة.. شاهد منشورات "أبو ليلى" عبر "الفيسبوك"

أشاد بالرئيس عباس ولم يكتب يوماً عن السياسة.. شاهد منشورات "أبو ليلى" عبر "الفيسبوك"
عمر أبو ليلى
خاص دنيا الوطن
بينما يُمارس أبناء جيله الألعاب الإلكترونية الحربية، ليخلقوا واقعاً يتمنون حدوثه على أرض الواقع، بأن يتحولوا أبطالاً في ساحات المعارك، قام الشاب الفلسطيني عمر أبو ليلى (19 عاماً)، بتحقيقه على  أرض الواقع.

ففي عملية نوعية، قام أبو ليلى بالاستيلاء على سلاح أحد الجنود الإسرائيليين بسكين، ثم فتح النار على أربعة جنود في مستوطنة (أريئيل) في مدينة سلفيت، مما أسفر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.

وكما كانت عمليته بطولية، استشهد أبو ليلى بطريقة بطولية أيضاً، فقد أعلن جهاز الشاباك الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، اغتياله في مدينة رام الله، وذلك عقب اشتباك في المنزل المتحصن فيه.

وقال الشاباك، إن عمر أبو ليلى منفذ عملية سلفيت والذي تحصن في بيت في عبوين، تم اغتياله بعد اشتباك مسلح طويل استخدم الجيش خلاله إجراء طنجرة الضغط وأطلق صاروخ "لاو" تجاه البيت، وأصيب جندي خلال الاشتباك، وفُرضت رقابة عسكرية حول تفاصيل الموضوع.

من يتتبع صفحة أبو ليلى الرسمية عبر "الفيسبوك"، يتأكد أنه كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن ليس له ماضٍ في العمل المسلح أو النشاط السياسي، ولم يبدُ أنه مُهتم بهذه النشطات.

فلم يكتب منشورات عن الاحتلال، أو الأحداث التي تمر بها فلسطين بكافة مُدنها، سواء من اقتحامات الأقصى، أو الغارات الإسرائيلية على غزة، وغيرها، كما لم يتطرق للسياسة أبداً.

في بداية صفحته، كتب تعريفاً بسيطاً :" ‏حسبُنا الله في من قال فينا ما ليس فينا"، أما معلوماته فذكر أنه من سلفيت ويدرس في مدرسة ذكور الزاوية الثانوية.

"أخبروا من رآهنو على سقوطي ، أن وقوفي أطول من أعمارهم بفضل الله"، أحد منشوراته المُلفتة للنظر، وربما كتبها لغرض آخر، لكنها كانت تنطبق على وضعه قبل استشهاده.

وفي صورة تعود لعام 2018، كان بجوار جداية رُسم عليها لفظ فلسطين، وعلق: "قبلت التحدي يا إبليس.. ومعي الله".

كما كتب: "لا بد أن يشرق الضوء في أخر النفق".

ونعى أبو ليلى جده أكثر من مرة عبر صفحته: "كان لي جد يفرح عندما نجتمع حوله.... ٱشتقت له وهو الإن بين القبور وحيد .. فأرحمه يا الله وٱرزقه الفردوس الإعلىٰ  الله يرحمك".

ومن المنشورات المثيرة للاهتمام، حين كتب: ‏أنا عمري ما خفت من جمله " كما تدين تدان " او دعوة "ربنا يديني على قد نيتي" ..انا بتمنى كل الي بعمله مع ال حوليه او ال ف نيتي يتردلي والله العظيم ".

أما أحدث منشوراته، حين نشر صورة الرئيس عباس، وعلق عليها: "راسك بالعالي مرفوع، ريسنا يا عباس بايعناك امام الله وكل الناس".

ومنشوره الأخير إلى اللحظة كان بتاريخ 11 آذار / مارس، أي قبل أسبوع فقط، وما كتبه يُمثل وضعه حقاً: "اللهم احفظني من عيون تترقب حياتي ، و إكفني شرها ، و إبعد عني من يود أن يضرني".

وازداد عدد مُتابعي صفحته بعد العملية إلى 2605، وأصبحوا كأنهم عائلته، التي تُتابع أخباره وتتمنى سلامته، قبل أن يُعلن عن استشهاده رسمياً.

  





  



















أخبار ذات صلة

لجنة الانتخابات تُنهي حملة تحديث سجل الناخبين السنوية للعام 2019

لجنة الانتخابات تُنهي حملة تحديث سجل الناخبين السنوية للعام 2019

الأحمد: الشباب تحّرك بحسّه الوطني والأمر الواقع في غزة لتنفيذ المؤامرة

الأحمد: الشباب تحّرك بحسّه الوطني والأمر الواقع في غزة لتنفيذ المؤامرة

22 أم فلسطينية يقبعن بظروف مأساوية في سجن (الدامون) الإسرائيلي

22 أم فلسطينية يقبعن بظروف مأساوية في سجن (الدامون) الإسرائيلي

شتات: مستشفيات الصحة ترفع جهوزيتها استعداداً للثلاثين من مارس الجاري

شتات: مستشفيات الصحة ترفع جهوزيتها استعداداً للثلاثين من مارس الجاري

الحمد الله: الاعتداء على أبو سيف والشعب بغزة مرفوض من الكل الفلسطيني

الحمد الله: الاعتداء على أبو سيف والشعب بغزة مرفوض من الكل الفلسطيني

إضراب يشمل كافة مناحي الحياة بنابلس وسلفيت حداداً على أرواح الشهداء الثلاثة

إضراب يشمل كافة مناحي الحياة بنابلس وسلفيت حداداً على أرواح الشهداء الثلاثة

حماس تُعلّق على اغتيال الشاب عمر أبو ليلى

حماس تُعلّق على اغتيال الشاب عمر أبو ليلى

دانت جرائم الاحتلال.. الديمقراطية: بنادقنا وأسلحتنا لن تنحرف وستبقى صوب الاحتلال

دانت جرائم الاحتلال.. الديمقراطية: بنادقنا وأسلحتنا لن تنحرف وستبقى صوب الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

من خُرافات حرب أكتوبر

من خُرافات حرب أكتوبر

شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تُنهي حملة تحديث سجل الناخبين السنوية للعام 2019

لجنة الانتخابات تُنهي حملة تحديث سجل الناخبين السنوية للعام 2019

شتات: مستشفيات الصحة ترفع جهوزيتها استعداداً للثلاثين من مارس الجاري

شتات: مستشفيات الصحة ترفع جهوزيتها استعداداً للثلاثين من مارس الجاري

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

شاهد: بالأسماء.. ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في رام الله ونابلس

شاهد: بالأسماء.. ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في رام الله ونابلس

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي للشرطة الفلسطينية

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي للشرطة الفلسطينية

أجواء غائمة جزئياً وصافية الليلة وغداً

أجواء غائمة جزئياً وصافية الليلة وغداً

أبرز انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق الأهالي

أبرز انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق الأهالي

شاهد: عاطف أبو سيف يَصل مُجمع فلسطين الطبي برام الله والرئيس يهاتفه

شاهد: عاطف أبو سيف يَصل مُجمع فلسطين الطبي برام الله والرئيس يهاتفه

منوعات

زوج السعودية سارة الودعاني يظهر للعلن للمرة الأولى.. والمُتابعين: &#34;مرة حلو&#34;

زوج السعودية سارة الودعاني يظهر للعلن للمرة الأولى.. والمُتابعين: "مرة حلو"

&#34;بطل الملاعب أردني&#34;.. الموت يغيب المطرب الأردني عدنان شهاب

"بطل الملاعب أردني".. الموت يغيب المطرب الأردني عدنان شهاب

هل حقاً تزوجت دينا في السعودية أثناء أدائها مناسك العُمرة؟

هل حقاً تزوجت دينا في السعودية أثناء أدائها مناسك العُمرة؟

رانيا يوسف تثير غضب الجمهور بالكشف عن ساقيها دائماً

رانيا يوسف تثير غضب الجمهور بالكشف عن ساقيها دائماً

صاحب الأغنية العنصرية&#34; اشنقوا البيض&#34; سيدفع ثمن عمله

صاحب الأغنية العنصرية" اشنقوا البيض" سيدفع ثمن عمله

شاهد: رقصة جريئة لشيرين على مسرح البحرين

شاهد: رقصة جريئة لشيرين على مسرح البحرين

صافيناز الأعلى أجرًا.. شاهد قائمة أجور الراقصات في مصر

صافيناز الأعلى أجرًا.. شاهد قائمة أجور الراقصات في مصر

هددت والدتها وهربت من شقيقها وأدمنت المخدرات.. مالا تعرفه عن &#34;ابنة الشحرورة&#34;

هددت والدتها وهربت من شقيقها وأدمنت المخدرات.. مالا تعرفه عن "ابنة الشحرورة"

إعلامية مصرية تثير الجدل بالحديث عن منطقة &#34;تحت ابطيها&#34;

إعلامية مصرية تثير الجدل بالحديث عن منطقة "تحت ابطيها"

عمرو دياب يرد على أنباء انفصاله عن دينا الشربيني بلقطات خاصة

عمرو دياب يرد على أنباء انفصاله عن دينا الشربيني بلقطات خاصة

عربي

الإمارات تُطور أول قمر صناعي عربي مشترك

الإمارات تُطور أول قمر صناعي عربي مشترك

قطر تُصدر بياناً عسكرياً حول &#34;الحارس المنيع&#34;

قطر تُصدر بياناً عسكرياً حول "الحارس المنيع"

جنرال إسرائيلي: كنا على بعد شعرة من صراع شامل مع حزب الله

جنرال إسرائيلي: كنا على بعد شعرة من صراع شامل مع حزب الله

السفير التونسي: همّنا أن تكون القضية الفلسطينية بصدارة الاهتمام العربي

السفير التونسي: همّنا أن تكون القضية الفلسطينية بصدارة الاهتمام العربي