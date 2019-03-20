أشاد بالرئيس عباس ولم يكتب يوماً عن السياسة.. شاهد منشورات "أبو ليلى" عبر "الفيسبوك"
خاص دنيا الوطن
بينما يُمارس أبناء جيله الألعاب الإلكترونية الحربية، ليخلقوا واقعاً يتمنون حدوثه على أرض الواقع، بأن يتحولوا أبطالاً في ساحات المعارك، قام الشاب الفلسطيني عمر أبو ليلى (19 عاماً)، بتحقيقه على أرض الواقع.
ففي عملية نوعية، قام أبو ليلى بالاستيلاء على سلاح أحد الجنود الإسرائيليين بسكين، ثم فتح النار على أربعة جنود في مستوطنة (أريئيل) في مدينة سلفيت، مما أسفر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.
وكما كانت عمليته بطولية، استشهد أبو ليلى بطريقة بطولية أيضاً، فقد أعلن جهاز الشاباك الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، اغتياله في مدينة رام الله، وذلك عقب اشتباك في المنزل المتحصن فيه.
وقال الشاباك، إن عمر أبو ليلى منفذ عملية سلفيت والذي تحصن في بيت في عبوين، تم اغتياله بعد اشتباك مسلح طويل استخدم الجيش خلاله إجراء طنجرة الضغط وأطلق صاروخ "لاو" تجاه البيت، وأصيب جندي خلال الاشتباك، وفُرضت رقابة عسكرية حول تفاصيل الموضوع.
من يتتبع صفحة أبو ليلى الرسمية عبر "الفيسبوك"، يتأكد أنه كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن ليس له ماضٍ في العمل المسلح أو النشاط السياسي، ولم يبدُ أنه مُهتم بهذه النشطات.
بينما يُمارس أبناء جيله الألعاب الإلكترونية الحربية، ليخلقوا واقعاً يتمنون حدوثه على أرض الواقع، بأن يتحولوا أبطالاً في ساحات المعارك، قام الشاب الفلسطيني عمر أبو ليلى (19 عاماً)، بتحقيقه على أرض الواقع.
ففي عملية نوعية، قام أبو ليلى بالاستيلاء على سلاح أحد الجنود الإسرائيليين بسكين، ثم فتح النار على أربعة جنود في مستوطنة (أريئيل) في مدينة سلفيت، مما أسفر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.
وكما كانت عمليته بطولية، استشهد أبو ليلى بطريقة بطولية أيضاً، فقد أعلن جهاز الشاباك الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، اغتياله في مدينة رام الله، وذلك عقب اشتباك في المنزل المتحصن فيه.
وقال الشاباك، إن عمر أبو ليلى منفذ عملية سلفيت والذي تحصن في بيت في عبوين، تم اغتياله بعد اشتباك مسلح طويل استخدم الجيش خلاله إجراء طنجرة الضغط وأطلق صاروخ "لاو" تجاه البيت، وأصيب جندي خلال الاشتباك، وفُرضت رقابة عسكرية حول تفاصيل الموضوع.
من يتتبع صفحة أبو ليلى الرسمية عبر "الفيسبوك"، يتأكد أنه كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن ليس له ماضٍ في العمل المسلح أو النشاط السياسي، ولم يبدُ أنه مُهتم بهذه النشطات.
فلم يكتب منشورات عن الاحتلال، أو الأحداث التي تمر بها فلسطين بكافة مُدنها، سواء من اقتحامات الأقصى، أو الغارات الإسرائيلية على غزة، وغيرها، كما لم يتطرق للسياسة أبداً.
في بداية صفحته، كتب تعريفاً بسيطاً :" حسبُنا الله في من قال فينا ما ليس فينا"، أما معلوماته فذكر أنه من سلفيت ويدرس في مدرسة ذكور الزاوية الثانوية.
"أخبروا من رآهنو على سقوطي ، أن وقوفي أطول من أعمارهم بفضل الله"، أحد منشوراته المُلفتة للنظر، وربما كتبها لغرض آخر، لكنها كانت تنطبق على وضعه قبل استشهاده.
وفي صورة تعود لعام 2018، كان بجوار جداية رُسم عليها لفظ فلسطين، وعلق: "قبلت التحدي يا إبليس.. ومعي الله".
كما كتب: "لا بد أن يشرق الضوء في أخر النفق".
ونعى أبو ليلى جده أكثر من مرة عبر صفحته: "كان لي جد يفرح عندما نجتمع حوله.... ٱشتقت له وهو الإن بين القبور وحيد .. فأرحمه يا الله وٱرزقه الفردوس الإعلىٰ الله يرحمك".
ومن المنشورات المثيرة للاهتمام، حين كتب: أنا عمري ما خفت من جمله " كما تدين تدان " او دعوة "ربنا يديني على قد نيتي" ..انا بتمنى كل الي بعمله مع ال حوليه او ال ف نيتي يتردلي والله العظيم ".
أما أحدث منشوراته، حين نشر صورة الرئيس عباس، وعلق عليها: "راسك بالعالي مرفوع، ريسنا يا عباس بايعناك امام الله وكل الناس".
ومنشوره الأخير إلى اللحظة كان بتاريخ 11 آذار / مارس، أي قبل أسبوع فقط، وما كتبه يُمثل وضعه حقاً: "اللهم احفظني من عيون تترقب حياتي ، و إكفني شرها ، و إبعد عني من يود أن يضرني".
وازداد عدد مُتابعي صفحته بعد العملية إلى 2605، وأصبحوا كأنهم عائلته، التي تُتابع أخباره وتتمنى سلامته، قبل أن يُعلن عن استشهاده رسمياً.
في بداية صفحته، كتب تعريفاً بسيطاً :" حسبُنا الله في من قال فينا ما ليس فينا"، أما معلوماته فذكر أنه من سلفيت ويدرس في مدرسة ذكور الزاوية الثانوية.
"أخبروا من رآهنو على سقوطي ، أن وقوفي أطول من أعمارهم بفضل الله"، أحد منشوراته المُلفتة للنظر، وربما كتبها لغرض آخر، لكنها كانت تنطبق على وضعه قبل استشهاده.
وفي صورة تعود لعام 2018، كان بجوار جداية رُسم عليها لفظ فلسطين، وعلق: "قبلت التحدي يا إبليس.. ومعي الله".
كما كتب: "لا بد أن يشرق الضوء في أخر النفق".
ونعى أبو ليلى جده أكثر من مرة عبر صفحته: "كان لي جد يفرح عندما نجتمع حوله.... ٱشتقت له وهو الإن بين القبور وحيد .. فأرحمه يا الله وٱرزقه الفردوس الإعلىٰ الله يرحمك".
ومن المنشورات المثيرة للاهتمام، حين كتب: أنا عمري ما خفت من جمله " كما تدين تدان " او دعوة "ربنا يديني على قد نيتي" ..انا بتمنى كل الي بعمله مع ال حوليه او ال ف نيتي يتردلي والله العظيم ".
أما أحدث منشوراته، حين نشر صورة الرئيس عباس، وعلق عليها: "راسك بالعالي مرفوع، ريسنا يا عباس بايعناك امام الله وكل الناس".
ومنشوره الأخير إلى اللحظة كان بتاريخ 11 آذار / مارس، أي قبل أسبوع فقط، وما كتبه يُمثل وضعه حقاً: "اللهم احفظني من عيون تترقب حياتي ، و إكفني شرها ، و إبعد عني من يود أن يضرني".
وازداد عدد مُتابعي صفحته بعد العملية إلى 2605، وأصبحوا كأنهم عائلته، التي تُتابع أخباره وتتمنى سلامته، قبل أن يُعلن عن استشهاده رسمياً.
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