حماس تُعلّق على اغتيال الشاب عمر أبو ليلى

رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة حماس، اليوم الأربعاء، على استشهاد الشاب عمر أبو ليلى، الذي اغتالته قوات الاحتلال في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم في تغريدة عبر (تويتر): "قمر جديد يسطع في سماء فلسطين، مع ارتقاء الشهيد البطل عمر أبو ليلى، في الضفة الغربية".وأضافت: "الضفة الثائرة لن تهدأ إلا بانتزاع كامل حريتها، وطرد الاحتلال من كامل الأرض الفلسطينية".وقال: "الضفة الغربية معقل المقاومة، ما زالت ولادة بالأبطال والمقاتلين أمثال الشهيد عمر أبو ليلى".واغتالت قوات الاحتلال الليلة الماضية، الشاب عمر أبو ليلى في مدينة نابلس، الذي تتهمه بأنه منفذ عملية (آريئيل) التي أسفرت عن مقتل إسرائيلييْن اثنين قبل ثلاثة أيام، كما أعدمت قوات الاحتلال شابين آخرين في المدينة.