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شؤون فلسطينية

الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة

الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأربعاء غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح  شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما يوم الخميس يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح  شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الجمعة يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح  شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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