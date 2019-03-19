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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي للشرطة الفلسطينية

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي للشرطة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
تسلم الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين القائد الأعلى لقوى الامن التقرير السنوي لانجازات الشرطة الفلسطينية للعام 2018.جاء ذلك خلال استقبال فخامته مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19-3-2019 في مقر الرئاسة بمدينة رام الله مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله.

واشاد الرئيس بدور وعمل جهاز الشرطة في تقديم الخدمة للمواطن الفلسطيني وتوفير الامن والامان له وبالانجازات التي حققتها الشرطة، معرباً عن دعمه الكامل لعملها وانجازاتها في سبيل تقديم افضل الخدمات للمواطن الفلسطيني، و وجه فخامته الشكر لكل مرتبات الشرطة على ما حققته داعياً لمزيد من العمل في سبيل خدمة ابناء شعبنا.

بدوره اطلع اللواء حازم عطا الله الرئيس على أبرز وأهم ما حققته الشرطة الفلسطينية من انجازات خلال العام الماضي في أكثر من اتجاه سواء في القضايا الجنائية أو المجتمعية وقضايا مكافحة المخدرات والجرائم الالكترونية والمرور، وتنفيذ المذكرات القضائية وحماية الاسرة والأحداث والحفاظ على الموروث الثقافي ومكافحة الاتجار بالاثار وغيرها من القضايا التي احتواها التقرير.

واشار الى ان جهاز الشرطة استطاع انجاز 86% من القضايا  التي سجلت لدى الشرطة.

واكد اللواء حازم عطا الله ان الشرطة تعمل على الارتقاء بادائها وتعزيز فعاليتها وتطوير مكوناتها ومراكمة انجازتها من خلال العمل المؤسسي والتدريب من جانب، وتطوير العلاقة مع كافة شرائح المجتمع في اطار العمل المجتمعي للشرطة المبني على الشراكة في العمل والتكامل في الادوار من جانب اخر، من منطلق أن الأمن مسؤولية الجميع وذلك بدعم ومساندة من الرئيس عباس.

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