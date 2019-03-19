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دولي

المجر تفتتح مكتب تمثيل تجاري لها في القدس

المجر تفتتح مكتب تمثيل تجاري لها في القدس
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت المجر، اليوم الثلاثاء، مكتب تمثيل تجاري في مدينة القدس، في تنفيذ لوعد رئيس الوزراء فكتور اوربان لإسرائيل في شباط/فبراير الماضي.

ورغم أن المجر لم تنقل سفارتها إلى القدس كما فعلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رحب بالخطوة، وفق ما أوردت صحيفة القدس.

وشارك في افتتاح المكتب وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو ورئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث قال نتنياهو إن هذه أول بعثة دبلوماسية أوروبية تفتتح في القدس منذ عقود عدة، ووصفها بأنها خطوة مهمة "للتجارة والدبلوماسية وفي المساعي التي تقودها المجر حالياً لتغيير الموقف في أوروبا تجاه القدس.

وسيكون المكتب فرعاً للسفارة المجرية في تل أبيب، حيث يتبنى الاتحاد الأوروبي موقفا جماعياً يدعو الى حل وضع القدس من خلال المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين في إطار اتفاق الحل النهائي.

ويعتبر الفلسطينيون القدس المحتلة التي ضمتها إسرائيل بعد حرب 1967، عاصمة دولتهم المستقبلية.

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