أجواء غائمة جزئياً وصافية الليلة وغداً

رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو غداً الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 20-10 18-9 18-9 بيت لحم 20-10 18-9 18-9 رام الله والبيرة 19-9 17-8 17-8 طولكرم 24-11 22-11 22-11 نابلس 22-11 20-10 20-10 قلقيلية 24-11 22-11 22-11 جنين 24-11 22-10 22-10 سلفيت 20-10 18-9 18-9 طوباس 24-11 22-10 22-10 روابي 21-11 19-11 19-10 الخليل 19-9 17-8 17-8 غزه 22-12 21-12 21-12 أريحا 27-16 25-15 25-15 خانيونس 22-12 21-12 21-12 الأغوار الشمالية 25-14 23-13 23-13 رفح 23-11 22-11







هذه الليلة، تكون الأجواء صافية إلى غائمة جزئياً، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2019/03/21: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2019/03/22: يكون الجو غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت 2019/03/23: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.