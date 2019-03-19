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مُرشح لرئاسة ليتوانيا يتعهد بنقل سفارة بلاده للقدس

مُرشح لرئاسة ليتوانيا يتعهد بنقل سفارة بلاده للقدس
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الليتواني سوليوس سكيفرنيليس، إنه سيبحث نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة في أيار/ مايو المقبل.

وأضاف سكيفرنيليس، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، خلال عرض أولوياته للسياسة الخارجية في حملته الرئاسية: إن نقل السفارة من شأنه أن يمنح زخماً جديداً للعلاقات مع إسرائيل في مجالي الأمن والتجارة.

وتابع: "سنبعث بذلك رسالة مفادها أن الولايات المتحدة شريكتنا ليس فقط قولاً بل فعلاً بالاصطفاف إلى جانبها في مسائل شائكة".

وشدد سكيفرنيليس على أن بلاده "يجب ألا تخشى التمايز عن جيرانها، معتبراً أن الروابط الثقافية والأمنية" تجعل من إسرائيل أحد أقرب حلفاء ليتوانيا.

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