أبرز انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق الأهالي

رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، دعمها للمستوطنين في الضفة الغربية؛ لتوسيع انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.عربدة المستوطنينفقد هاجم مستوطنون، مساء أمس الاثنين، منازل ومركبات فلسطينية في قرية كفل حارس شمال سلفيت، ما أدى إلى تضرر عدد من المركبات ونوافذ المنازل، وإثارة الرعب في صفوف المواطنين، تحت حماية جنود الاحتلال، حيث قامت في الوقت ذاته بنصب بوابة حديدية على مدخل قرية بروقين في سلفيت.كما أقدم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على رشق مركبات المواطنين المارة على شارع رام الله نابلس الرئيسي، قرب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس وشمال رام الله، وتسببوا بتحطيم نوافذ العديد من المركبات.من جهتها، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن مستوطنين نصبوا عدداً من البيوت المتنقلة (كرفانات) في الجهة الجنوبية الشرقية لبلدة كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية.وأوضحت الهيئة، أن المستوطنين، نصبوا البيوت المتنقلة بالقرب من مستوطنة (قدوميم)، بحماية وانتشار واسع لجنود الاحتلال في المنطقة، وعلى الطريق الواصلة بين نابلس وقلقيلية.وفي سياق متصل، شن المستوطنون اليوم، سلسلة اعتداءات في عدة مناطق جنوب مدينة نابلس، في أعقاب عملية الطعن وإطلاق النار، التي وقعت قرب مستوطنة (أريئيل).وأفاد شهود عيان، أن عشرات المستوطنين، انتشروا على طول طريق (يتسهار) وعند حاجز حوارة جنوب نابلس، ورشقوا المركبات الفلسطينية بالحجارة.كما هاجم العشرات من مستوطني (يتسهار) منازل المواطنين عند الأطراف الشرقية لبلدة عصيرة القبلية، ورشقوها بالحجارة، فيما تصدى أهالي البلدة للمستوطنين، واشتبكوا معهم، وتدخلت قوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة المعدنية وقنابل الغاز، ما أدى لوقوع حالات اختناق بين الأهالي.إغلاق واستيطانبدوره، قرَّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، وحتى الأحد المقبل.وذكر الناطق بلسان الجيش، أن الإغلاق بمناسبة "عيد المساخر" القريب، في حين سيسمح للحالات الإنسانية فقط بالمرور من المعابر، على أن ينتهي الإغلاق فجر الأحد المقبل.وفي ذات السياق، أصدر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء أمس الاثنين، تعليماته للأجهزة الأمنية، بالتحضير لهدم منزل منفذ عملية الطعن وإطلاق النار، التي أسفرت عن مقتل جندي ومستوطن، وإصابة ثالث بجروح خطيرة.كما وتلقى نتنياهو إيجازاً عن عملية إطلاق النار من قائد المنطقة العسكرية الوسطى اللواء مداف بادان، والذي بدوره أعطى الضوء الأخضر لوزارة الأمن للشروع في بناء 840 وحدة سكنية في الحي الجديد في مستوطنة (أريئيل)، وهو الحي الذي صودق عليه منذ عامين.