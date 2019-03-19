عاطف أبو سيف يًصل مُجمع فلسطين الطبي برام الله

وكان باستقبال أبو سيف، نائب رئيس حركة (فتح) محمود العالول، وعضو اللجنة المركزية للحركة، الحاج إسماعيل جبر، ووزير الصحة جواد عواد، والمشرف العام على الإعلام الرسمي، الوزير أحمد عساف، ونائب أمين سر المجلس الثوري، فايز أبو عيطة، وعدد من أعضاء المجلس الثوري.





إلى ذلك، هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، أبو سيف، للاطمئنان على صحته.



رام الله - دنيا الوطنوصل عضو المجلس المركزي، الناطق باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف، إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، قادماً من قطاع غزة، بواسطة مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.ووفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، فقد تعرض أبو سيف أمس لاعتداء، أدى إلى إصابته بعدة كسور في أنحاء متفرقة من جسده.