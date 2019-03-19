عشراوي تبحث مع رئيس بلدية "ميرامار" الأمريكية آخر المستجدات السياسية





وقالت في هذا السياق:" إن إدارة ترامب باتخاذها هذه الخطوات والقرارات الفاضحة، والمنافية للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وبتبنيها لسياسات وتوجهات اليمين الإسرائيلي المتطرف، فإنها تُشرع لممارساتها وأيديولوجيتها المتطرفة والعنيفة".



كما وتطرقت للانتهاكات والممارسات الإسرائيلية على الأرض، مشيرة في هذا الصدد إلى الهجمة الاستيطانية الاستعمارية المتصاعدة، وآخرها إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن بدء بناء 840 وحدة استيطانية في حي استيطاني جديد في مستوطنة (أريئيل)، إضافة إلى عمليات القتل المتعمد، والإعدامات الميدانية والاجتياحات، وهدم المنازل والمنشآت، بما في ذلك سياسة الهدم المستمرة في القدس ومحيطها، ومنها هدم جرافات الاحتلال لمدرسة قيد الإنشاء في مخيم شعفاط، إضافة إلى إجراءات دولة الاحتلال، الهادفة الى عزل المدينة المقدسة، وتفريغها من سكانها الأصليين.



ولفتت في نهاية لقائها إلى ضرورة مواجهة العقلية الأيدلوجية والإقصائية والعنصرية، التي ينتهجها ترامب وشركاؤه، والعمل على إعادة الاعتبار لمنظومة التشريعات والحقوق التي نصت عليها المعاهدات الدولية، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، ونشر ثقافة السلام والتعايش لحماية البشرية جمعاء.

رام الله - دنيا الوطناستقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، اليوم الثلاثاء، رئيس بلدية "ميرامار" بولاية فلوريدا الأمريكية، السيد وين ميسام، الذي ينوي الترشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، وقدمت له شرحاً مفصلاً حول آخر التطورات السياسية الإقليمية والعالمية، والمستجدات على أرض الواقع.واستعرضت بداية اللقاء، الذي عقد في مقر منظمة التحرير برام الله، الخطوات الأمريكية غير المسؤولية تجاه القضية الفلسطينية، وخطورة سياسات الإدارة الحالية على حقوق الشعب الفلسطيني.