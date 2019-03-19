وكيل وزارة الاقتصاد بغزة: ندعم المُنتج المحلي ونُقدم إعفاءات على المواد الخام
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، الدكتور أيمن عابد في مكتبه، لجنة الأضرار؛ لبحث آليات دعم ومناقشة أوضاع المصانع العاملة في قطاع غزة،.
استقبل وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، الدكتور أيمن عابد في مكتبه، لجنة الأضرار؛ لبحث آليات دعم ومناقشة أوضاع المصانع العاملة في قطاع غزة،.
وأكد وكيل الوزارة على أن وزارة الاقتصاد الوطني، تدعم المنتج الوطني بكافة الوسائل، والتي كان آخرها تقديم رزمة من التسهيلات للمصانع والمنشآت، وذلك بإعفاء المواد الخام من الجمارك، وتخفيض نسبة 50% من رسوم الترخيص، وتخفيض فاتورة الكهرباء بنسبة 20%.
وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على تشكيل لجنة من كافة القطاعات الصناعية؛ للاجتماع مع الفريق الوطني، للبحث في تعويض المتضررين وتحمل مسؤولياته تجاه المتضررين في غزة، وتكون من مهام هذه اللجنة، متابعة ملف الأضرار، وذلك بوضع إجراءات عملية والتواصل مع الجهات ذات العلاقة وتحديد الأولويات.
وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على تشكيل لجنة من كافة القطاعات الصناعية؛ للاجتماع مع الفريق الوطني، للبحث في تعويض المتضررين وتحمل مسؤولياته تجاه المتضررين في غزة، وتكون من مهام هذه اللجنة، متابعة ملف الأضرار، وذلك بوضع إجراءات عملية والتواصل مع الجهات ذات العلاقة وتحديد الأولويات.
وعرضت اللجنة تقريراً عن الخسائر التي تكبدتها المصانع المتضررة، وأن بعض المصانع لا تستطيع العمل بسبب عدم صرف التعويضات لهم، وطالبت اللجنة وزارة الاقتصاد الوطني، بإرسال كشف بأسماء المتضررين المتعثرين لوقف الإجراءات والقضايا لدي النيابة العامة.
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