الحركة الأسيرة: الحرب الإسرائيلية أُعلنت علينا وشكلنا خلية لإدارة ثورة السجون

رام الله - دنيا الوطنقالت الحركة الأسيرة: "إن الحرب أُعلنت علينا من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في مخالفة واضحة لكل القوانين الدولية والأعراف المجتمعية، في نية مبيتة لاستهداف حياتنا وحقوقنا ومكتسباتنا ومنعنا من رؤية أهلنا".وأكدت الحركة في بيان لها وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن الهجمة الاسرائيلية، مازالت مستمرة على الأسرى، منذ بداية العام 2019 ولم تتوقف، لافتة إلى أنهم في كل ساعة يتجرعون الألم.وأشارت الحركة إلى أن قمع الأسرى في سجني (رامون) و(النقب)، وإبقائهم في الأقسام التي تحتوي على أجهزة التشويش المسرطنة، يدلل على نية التصعيد المبيتة لدى الاحتلال، واستهداف حياتهم.وأعلنت الحركة، أنها ماضية في طريق المحافظة على حقوقها ومكتسباتها وإرثها منذ 50 عاماً، لافتة إلى أنها شكلت خلية أزمة مشتركة من كافة أبناء الحركة الأسيرة، وستدير ثورة السجون باقتدار وثبات.ووجهت الحركة الأسيرة رسالة إلى إدارة سجون الاحتلال، قائلة: " لن تمر مخططاتكم القاتلة إلا عبر إخوان عبد القادرأبو الفحم، وعلي الجعفري، وميسرة أبو حمدية، وفارس بارود".وأضافت: "رهاننا على أبناء شعبنا لم يخسر يوماً، ومعارك الحركة الأسيرة أعوام 76، و92، و2012 دليل على حديثنا، فكونوا عند ظننا بكم"، مردفة بقولها: "لا تنظروا إلينا من خلال قلوب أمهاتنا وزوجاتنا ودموع أبنائنا، بل من خلال عيون هذا الوطن العظيم فلسطين، الذي يستحق التضحية".ودعت الحركة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بإجراء زيارات عاجلة إلى سجني (النقب ورامون)؛ للوقوف على حجم الانتهاكات بحق الأسرى.وختمت الحركة بيانها بالقول: "فصائلَنا المقاومة .. الدم الدم والهدم الهدم نحن منكم وأنتم منا ... هذا عهد الأحرار للأحرار".