أبو هولي: شؤون اللاجئين تولي أهمية للمشاريع الإنمائية في المخيمات





وبين أن منها استكمال مشروع إنشاء مجمع تجاري عين السلطان مخيم عين السلطان وتشطيب الطابق الثالث من مقر اللجنة الشعبية للخدمات لمخيم قدورة، ومشروع تعبيد الشارع الرئيس في مخيم العروب ومشروع استكمال تأهيل وتأثيث قاعة متعددة الاغراض بمخيم بلاطة، وإنشاء ملعب خماسي وتأهيل مركز الشباب الاجتماعي في مخيم نورشمس، واستكمال مشروع إنشاء الأجنحة الفندقية في مخيم عقبة جبر ومشروع ترميم قاعة متعددة الأغراض وتعبيد طرق داخلية في مخيم قلنديا، وكشف التقرير عن رزمة مشاريع جديدة للمخيمات سيعلن عنها قريباً.



وأكدت الدائرة في تقريرها على أن متابعة تنفيذ المشاريع تسير على قدم وساق بالتنسيق بين ادارة المشاريع واللجان الشعبية في المخيمات؛ لضمان إنجازها وفق المواعيد المحددة والمقررة حسب اتفاقيات التعاقد مع الشركات المرسى عليها تنفيذ المشاريع المذكورة.



رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، أن دائرة شؤون اللاجئين، تولي أهمية بالغة للمشاريع الإنمائية المنتجة، والتي لها مردودات خدماتية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات، لافتاً إلى أن مشروع مصنع إنتاج مياه معدنية في مخيم الفارعة، يعتبر أحد المشاريع المهمة والمنتجة، التي سيستفيد منها كافة أبناء المخيم.وأضاف في بيان صحفي، صادر عنه اليوم، أن دائرة شؤون اللاجئين، تنفذ في الوقت الحالي رزمة من المشاريع الحيوية داخل المخيمات، والتي تقدر قيمتها بأكثر من مليوني دولار، تصب جميعها في خدمة اللاجئين، وتحسين مستوى حياتهم.وأشار إلى أن المخيمات الفلسطينية تحتاج إلى المزيد من المشاريع الحيوية المرتبطة بتطوير البنية التحتية وتحسين شبكات الصرف الصحي، وترميم البيوت التي تسعى الدائرة من خلال اتصالاتها مع المانحين لتأمين التمويل المالي لها.وثمن أبو هولي جهود اللجان الشعبية في مخيمات الضفة ومكتبها التنفيذي على ما يبذلون من جهود في تحديد احتياجات اللاجئين في المخيمات والمشاريع ذات الأولوية لدى اللاجئين.وكانت دائرة شؤون اللاجئين، أعدت تقريراً لها سلطت من خلاله الضوء على المشاريع التي يجرى تنفيذها في المخيمات الفلسطينية الممولة من طرفها.وأشار التقرير إلى قرب الانتهاء من تنفيذ حزمة من المشاريع التي تشرف على تنفيذها، والتي شملت مشروع إنشاء مصنع إنتاج مياه معدنية في مخيم الفارعة، و"مشروع تاهيل وتعبيد طرق داخلية وإنشاء شبكة صرف صحي وتصريف مياه أمطار"، ومشروع تأهيل وترميم قاعة مركز الشباب الاجتماعي" بمخيم الامعري، وانشاء صالة متعددة الاغراض في مخيم طولكرم وشراء ارض بمحاذاة المخيم وإنشاء مسبح مغلق في حديقة الشهيد ياسر عرفاتفي مخيم عسكر القديم.