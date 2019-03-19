إدارة معبر (إيرز) تُصدر توضحياً حول آلية العمل غداً

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت إدارة معبر بيت حانون/ إيرز، مساء اليوم الثلاثاء، تنويهاً بشأن العمل في المعبر غداً الأربعاء بالتزامن مع الإغلاق الشامل للضفة الغربية وقطاع غزة.





وقالت إدارة المعبر، إن العمل سيبدأ عند الساعة السابعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، وذلك لمغادرة المرضى ومواطني الضفة الغربية، ووفلسطينيي 48 المتواجدين بقطاع غزة فقط.







وأضافت إدارة المعبر: "العمل يبدأ عند الساعة السابعة صباحاً وينتهي الساعة السابعة مساءً من الجانب الآخر، وذلك لدخول المواطنين المرضى والتجار.





وأشارت إلى أن العمل يبدأ عند السابعة صباحاً، وينتهي عند الواحدة ظهراً لدخول الأجانب ومواطني الضفة الغربية وفلسطينيي 48.