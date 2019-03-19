شؤون فلسطينية

الزق: على حماس مغادرة الحكم والحراك الشعبي نتيجة للواقع الأسود

الزق: على حماس مغادرة الحكم والحراك الشعبي نتيجة للواقع الأسود
محمود الزق
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر هيئة العمل الوطني، محمود الزق، إن الحل الوحيد للوضع الراهن في قطاع غزة، مغادرة حركة حماس الحكم، وتمكين الحكومة الفلسطينية تنفيذ مهامها في القطاع.

وأوضح الزق، وفق ما أوردت وكالة (وفا)، أن المطلوب من حماس الآن وقبل أي وقت الالتزام بما تم الاتفاق عليه في القاهرة وإنهاء الانقسام، ومغادرتها الحكم.

وحسب الزق، فإن حراك "بدنا نعيش" كان نتيجة للواقع الأسود والظلم، الذي يعيشه شعبنا في قطاع غزة، مؤكداً أن لهذا الحراك ما يبرره، إذ أن واقع غزة يشكل تربة خصبة للحراك.

وأضاف الزق: "قمع الأجهزة الأمنية في غزة للمتظاهرين لن يوقف الحراك، فهي حاولت قبل إطلاقه بيوم واحد اعتقال عدد من الشباب، لكن ذلك لم ينجح بل اشعل الأمور بشكل أكبر".

وقال الزق: "حماس اعتقدت أن الحل الأمثل لوقف الحراك هو قمع الشباب بالقوة، لكن بنهاية الأمر لا يمكن لأي كان مهما كان أن يسكت صوت الشباب الذي يعبر عن جرح عميق"، وفق قوله.

ولفت إلى أن القوى السياسية احتضنت الحراك وأعلنت مساندتها له، والمطلوب الآن الاستجابة لمطالب الحراك الشبابي فوراً.

أخبار ذات صلة

عاطف أبو سيف يًصل مُجمع فلسطين الطبي برام الله

عاطف أبو سيف يًصل مُجمع فلسطين الطبي برام الله

عشراوي تبحث مع رئيس بلدية &#34;ميرامار&#34; الأمريكية آخر المستجدات السياسية

عشراوي تبحث مع رئيس بلدية "ميرامار" الأمريكية آخر المستجدات السياسية

وكيل وزارة الاقتصاد بغزة: ندعم المُنتج المحلي ونُقدم إعفاءات على المواد الخام

وكيل وزارة الاقتصاد بغزة: ندعم المُنتج المحلي ونُقدم إعفاءات على المواد الخام

حماس: نأسف لأي ضرر أصاب أبناء شعبنا ونطالب الأمن بإعادة حقوقهم

حماس: نأسف لأي ضرر أصاب أبناء شعبنا ونطالب الأمن بإعادة حقوقهم

الحركة الأسيرة: الحرب الإسرائيلية أُعلنت علينا وشكلنا خلية لإدارة ثورة السجون

الحركة الأسيرة: الحرب الإسرائيلية أُعلنت علينا وشكلنا خلية لإدارة ثورة السجون

أبو هولي: شؤون اللاجئين تولي أهمية للمشاريع الإنمائية في المخيمات

أبو هولي: شؤون اللاجئين تولي أهمية للمشاريع الإنمائية في المخيمات

إدارة معبر (إيرز) تُصدر توضحياً حول آلية العمل غداً

إدارة معبر (إيرز) تُصدر توضحياً حول آلية العمل غداً

(أونروا): لن نُثبت موظفي الشواغر أو الدوام الكامل بسبب الأزمة المالية

(أونروا): لن نُثبت موظفي الشواغر أو الدوام الكامل بسبب الأزمة المالية

التعليقات

الدنيا حكايات

من خُرافات حرب أكتوبر

من خُرافات حرب أكتوبر

شؤون فلسطينية

عاطف أبو سيف يًصل مُجمع فلسطين الطبي برام الله

عاطف أبو سيف يًصل مُجمع فلسطين الطبي برام الله

عشراوي تبحث مع رئيس بلدية &#34;ميرامار&#34; الأمريكية آخر المستجدات السياسية

عشراوي تبحث مع رئيس بلدية "ميرامار" الأمريكية آخر المستجدات السياسية

وكيل وزارة الاقتصاد بغزة: ندعم المُنتج المحلي ونُقدم إعفاءات على المواد الخام

وكيل وزارة الاقتصاد بغزة: ندعم المُنتج المحلي ونُقدم إعفاءات على المواد الخام

الحركة الأسيرة: الحرب الإسرائيلية أُعلنت علينا وشكلنا خلية لإدارة ثورة السجون

الحركة الأسيرة: الحرب الإسرائيلية أُعلنت علينا وشكلنا خلية لإدارة ثورة السجون

أبو هولي: شؤون اللاجئين تولي أهمية للمشاريع الإنمائية في المخيمات

أبو هولي: شؤون اللاجئين تولي أهمية للمشاريع الإنمائية في المخيمات

&#34;الاعلام&#34; ومنظمة التعاون الاسلامي تناقشان آلية تفعيل القرارات الخاصة بالقدس

"الاعلام" ومنظمة التعاون الاسلامي تناقشان آلية تفعيل القرارات الخاصة بالقدس

وزير الصحة يبحث مستجدات مشروع توسعة قسم جراحة قلب الأطفال بالمجمع الطبي

وزير الصحة يبحث مستجدات مشروع توسعة قسم جراحة قلب الأطفال بالمجمع الطبي

بحر يثمن موقف النائب الأردني خليل عطية تجاه القضية الفلسطينية

بحر يثمن موقف النائب الأردني خليل عطية تجاه القضية الفلسطينية

منوعات

شاهد: رقصة جريئة لشيرين على مسرح البحرين

شاهد: رقصة جريئة لشيرين على مسرح البحرين

صافيناز الأعلى أجرًا.. شاهد قائمة أجور الراقصات في مصر

صافيناز الأعلى أجرًا.. شاهد قائمة أجور الراقصات في مصر

هددت والدتها وهربت من شقيقها وأدمنت المخدرات.. مالا تعرفه عن &#34;ابنة الشحرورة&#34;

هددت والدتها وهربت من شقيقها وأدمنت المخدرات.. مالا تعرفه عن "ابنة الشحرورة"

إعلامية مصرية تثير الجدل بالحديث عن منطقة &#34;تحت ابطيها&#34;

إعلامية مصرية تثير الجدل بالحديث عن منطقة "تحت ابطيها"

عمرو دياب يرد على أنباء انفصاله عن دينا الشربيني بلقطات خاصة

عمرو دياب يرد على أنباء انفصاله عن دينا الشربيني بلقطات خاصة

ظهور مريم حسين بدون مكياج نهائياً يغير ملامحها

ظهور مريم حسين بدون مكياج نهائياً يغير ملامحها

حلا الترك تصدم جمهورها بطريقة أكلها

حلا الترك تصدم جمهورها بطريقة أكلها

&#34;فرقة تكات&#34; غلفت التُراث بموسيقى ساحرة وأسرت الملايين.. ماذا تعرف عنهم؟

"فرقة تكات" غلفت التُراث بموسيقى ساحرة وأسرت الملايين.. ماذا تعرف عنهم؟

ريهام حجاج تثير التساؤلات ببطنها المنتفخ قبل زفافها بأيام

ريهام حجاج تثير التساؤلات ببطنها المنتفخ قبل زفافها بأيام

بعد 5 سنوات.. بيرين سات تطلب الطلاق من زوجها كنان دوغلو

بعد 5 سنوات.. بيرين سات تطلب الطلاق من زوجها كنان دوغلو

عربي

جنرال إسرائيلي: كنا على بعد شعرة من صراع شامل مع حزب الله

جنرال إسرائيلي: كنا على بعد شعرة من صراع شامل مع حزب الله

السفير التونسي: همّنا أن تكون القضية الفلسطينية بصدارة الاهتمام العربي

السفير التونسي: همّنا أن تكون القضية الفلسطينية بصدارة الاهتمام العربي

وفيات جراء انهيار مسجد بالكويت

وفيات جراء انهيار مسجد بالكويت

آيزنكوت: حزب الله خطط لإدخال 5000 مقاتل إلى إسرائيل

آيزنكوت: حزب الله خطط لإدخال 5000 مقاتل إلى إسرائيل