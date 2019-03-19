الزق: على حماس مغادرة الحكم والحراك الشعبي نتيجة للواقع الأسود

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر هيئة العمل الوطني، محمود الزق، إن الحل الوحيد للوضع الراهن في قطاع غزة، مغادرة حركة حماس الحكم، وتمكين الحكومة الفلسطينية تنفيذ مهامها في القطاع.وأوضح الزق، وفق ما أوردت وكالة (وفا)، أن المطلوب من حماس الآن وقبل أي وقت الالتزام بما تم الاتفاق عليه في القاهرة وإنهاء الانقسام، ومغادرتها الحكم.وحسب الزق، فإن حراك "بدنا نعيش" كان نتيجة للواقع الأسود والظلم، الذي يعيشه شعبنا في قطاع غزة، مؤكداً أن لهذا الحراك ما يبرره، إذ أن واقع غزة يشكل تربة خصبة للحراك.وأضاف الزق: "قمع الأجهزة الأمنية في غزة للمتظاهرين لن يوقف الحراك، فهي حاولت قبل إطلاقه بيوم واحد اعتقال عدد من الشباب، لكن ذلك لم ينجح بل اشعل الأمور بشكل أكبر".وقال الزق: "حماس اعتقدت أن الحل الأمثل لوقف الحراك هو قمع الشباب بالقوة، لكن بنهاية الأمر لا يمكن لأي كان مهما كان أن يسكت صوت الشباب الذي يعبر عن جرح عميق"، وفق قوله.ولفت إلى أن القوى السياسية احتضنت الحراك وأعلنت مساندتها له، والمطلوب الآن الاستجابة لمطالب الحراك الشبابي فوراً.